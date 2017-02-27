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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9780978197829783
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:01

  asti написав:Странно, курс пошёл вниз, а акуительных историй типа:
сдал ХХХХ баксов пА 42,ХХ нет...
Это что получается, откат ненастоящщЫй?!

Невнимательно читаете
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:14

  beee написав:Приховування курсу аналогично моей собаке, которая пряча голову за шторой думает, что не видно как она srёт

Будь ласка, не підіймайте шум, не поширюйте інформацію, зайвий розголос може зашкодити обміну валют
equinox
 
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  beee написав:
  Faceless написав:
beee написав:Приховування курсу аналогично моей собаке, которая пряча голову за шторой думает, что не видно как она srёт
Вигулювати пробували?
Вона сдохла давно, нажаль
Мабуть не пробували...
asti
 
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Зведений платіжний баланс України у червні-2022 зведений із дефіцитом $2,1 млрд
https://interfax.com.ua/news/economic/849460.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:45

Финансовые компании даже в телеграмме курс не светят. Правда это не надолго, появятся альтернативные от частных лиц. Ну а что сидит Вася под кассой обменки и каждые пол часа выкладывает курс у себя на канале. Или НБУ запретит телеграмм))
rapyd777
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

пока в одессе на поскоте табло светят 39.50/41.20
чик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:57

  чик написав:пока в одессе на поскоте табло светят 39.50/41.20
НБУ Одессе не указ! (тем более поскоту)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:58

Київ 39,70...80/40,70...41
Це просто якась зрада :cry:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:09

  rapyd777 написав:Финансовые компании даже в телеграмме курс не светят. Правда это не надолго, появятся альтернативные от частных лиц. Ну а что сидит Вася под кассой обменки и каждые пол часа выкладывает курс у себя на канале. Или НБУ запретит телеграмм))

То вон внизу страницы гот. ПОВи без стеснения правду показывает
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Це просто якась зрада


Зрада что курс падает?
Andrey2512
 
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