Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 09:01
asti написав:
Странно, курс пошёл вниз, а акуительных историй типа:
сдал ХХХХ баксов пА 42,ХХ нет...
Это что получается, откат ненастоящщЫй?!
Невнимательно читаете
Ромасик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:14
beee написав:
Приховування курсу аналогично моей собаке, которая пряча голову за шторой думает, что не видно как она srёт
Будь ласка, не підіймайте шум, не поширюйте інформацію, зайвий розголос може зашкодити обміну валют
equinox
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:31
beee написав: Faceless написав: beee написав:Приховування курсу аналогично моей собаке, которая пряча голову за шторой думает, что не видно как она srёт
Вигулювати пробували?
Вона сдохла давно, нажаль
Мабуть не пробували...
asti
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:37
Зведений платіжний баланс України у червні-2022 зведений із дефіцитом $2,1 млрд
https://interfax.com.ua/news/economic/849460.html
jump
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:45
Финансовые компании даже в телеграмме курс не светят. Правда это не надолго, появятся альтернативные от частных лиц. Ну а что сидит Вася под кассой обменки и каждые пол часа выкладывает курс у себя на канале. Или НБУ запретит телеграмм))
rapyd777
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:55
пока в одессе на поскоте табло светят 39.50/41.20
чик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:57
чик написав:
пока в одессе на поскоте табло светят 39.50/41.20
НБУ Одессе не указ! (тем более поскоту)
asti
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:58
Київ 39,70...80/40,70...41
Це просто якась зрада
Ромасик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:09
rapyd777 написав:
Финансовые компании даже в телеграмме курс не светят. Правда это не надолго, появятся альтернативные от частных лиц. Ну а что сидит Вася под кассой обменки и каждые пол часа выкладывает курс у себя на канале. Или НБУ запретит телеграмм))
То вон внизу страницы гот. ПОВи без стеснения правду показывает
Ромасик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:19
Ромасик написав:
Це просто якась зрада
Зрада что курс падает?
Andrey2512
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