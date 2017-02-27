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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 09:57
чик написав:
пока в одессе на поскоте табло светят 39.50/41.20
НБУ Одессе не указ! (тем более поскоту)
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asti
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:58
Київ 39,70...80/40,70...41
Це просто якась зрада
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Ромасик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:09
rapyd777 написав:
Финансовые компании даже в телеграмме курс не светят. Правда это не надолго, появятся альтернативные от частных лиц. Ну а что сидит Вася под кассой обменки и каждые пол часа выкладывает курс у себя на канале. Или НБУ запретит телеграмм))
То вон внизу страницы гот. ПОВи без стеснения правду показывает
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Ромасик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:19
Ромасик написав:
Це просто якась зрада
Зрада что курс падает?
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Andrey2512
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:22
Andrey2512 написав: Ромасик написав:
Це просто якась зрада
Зрада что курс падает?
Ну да, зебры и олени ждали 55, а тут такое
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Ромасик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:25
Ромасик написав: Andrey2512 написав: Ромасик написав:
Це просто якась зрада
Зрада что курс падает?
Ну да, зебры и олени ждали 55, а тут такое
А где я говорил, что вот прям вчера должны были стать 55.
55 это циферь на которой можно слить 50% котлеты, с целью откупиться о 45-50.
А потом впереди 89. Вы что невидите война какая идет, даже олигархи погибают от ракет.
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Zebra
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:29
Zebra так я же вам намекал, назовите дату 55
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Ромасик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:42
Ромасик написав:Zebra
так я же вам намекал, назовите дату 55
это дату вам не скажет никто, у меня иногда появляется непреодолимое чувство локального дна или хая, вчера меня крутило, что надо хоть что-то слить на 42, поехал и скинул 500 баксов отложенных старых купюр, чтоб попустило - теперь могу откупить новые купюрки с профитом. Бензин и затраченное время покрылись, интуиция не подвела.
55 будет, но пока что правительство поборется, чтоб на 40 задержаться.
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Zebra
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:48
Ромасик написав:Zebra
так я же вам намекал, назовите дату 55
так вы и в 40 не верили
А 50 увидим уже в начале осени и 55 скинет полтийник за 14 дней
правда будет теперь два курса наличный и без наличный, но через депозиты и сейчас минимум на 3 мес, а далее увеличат срок до 12 мес.
Поэтому шахматисты будут думать...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:04
Игорь Алексеевич
Если НБУ не изменит курс, то будет так и болтаться 40-45. Не может быть безнал 37, а черный рынок 55.
Скорее всего НБУ будет держать 36.6 максимально долго, может даже до весны
Я думаю, что первым депозитчикам валюту выдадут, а в дальнейшем пересмотрят условия акции.
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Andrey2512
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