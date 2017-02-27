RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9781978297839784>
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:57

  чик написав:пока в одессе на поскоте табло светят 39.50/41.20
НБУ Одессе не указ! (тем более поскоту)
asti
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:58

Київ 39,70...80/40,70...41
Це просто якась зрада :cry:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1212 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:09

  rapyd777 написав:Финансовые компании даже в телеграмме курс не светят. Правда это не надолго, появятся альтернативные от частных лиц. Ну а что сидит Вася под кассой обменки и каждые пол часа выкладывает курс у себя на канале. Или НБУ запретит телеграмм))

То вон внизу страницы гот. ПОВи без стеснения правду показывает
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1212 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Це просто якась зрада


Зрада что курс падает?
Andrey2512
 
Повідомлень: 208
З нами з: 04.04.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:22

  Andrey2512 написав:
  Ромасик написав:Це просто якась зрада


Зрада что курс падает?

Ну да, зебры и олени ждали 55, а тут такое
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1212 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:25

  Ромасик написав:
  Andrey2512 написав:
  Ромасик написав:Це просто якась зрада


Зрада что курс падает?

Ну да, зебры и олени ждали 55, а тут такое

А где я говорил, что вот прям вчера должны были стать 55.
55 это циферь на которой можно слить 50% котлеты, с целью откупиться о 45-50.
А потом впереди 89. Вы что невидите война какая идет, даже олигархи погибают от ракет.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11566
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1719 раз.
Подякували: 2530 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:29

Zebra так я же вам намекал, назовите дату 55
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1212 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:42

  Ромасик написав:Zebra так я же вам намекал, назовите дату 55

это дату вам не скажет никто, у меня иногда появляется непреодолимое чувство локального дна или хая, вчера меня крутило, что надо хоть что-то слить на 42, поехал и скинул 500 баксов отложенных старых купюр, чтоб попустило - теперь могу откупить новые купюрки с профитом. Бензин и затраченное время покрылись, интуиция не подвела.

55 будет, но пока что правительство поборется, чтоб на 40 задержаться.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11566
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1719 раз.
Подякували: 2530 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:48

  Ромасик написав:Zebra так я же вам намекал, назовите дату 55

так вы и в 40 не верили :P А 50 увидим уже в начале осени и 55 скинет полтийник за 14 дней :P
правда будет теперь два курса наличный и без наличный, но через депозиты и сейчас минимум на 3 мес, а далее увеличат срок до 12 мес.
Поэтому шахматисты будут думать... :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5557
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:04

Игорь Алексеевич

Если НБУ не изменит курс, то будет так и болтаться 40-45. Не может быть безнал 37, а черный рынок 55.

Скорее всего НБУ будет держать 36.6 максимально долго, может даже до весны

Я думаю, что первым депозитчикам валюту выдадут, а в дальнейшем пересмотрят условия акции.
Andrey2512
 
Повідомлень: 208
З нами з: 04.04.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9781978297839784>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3097, 3098, 3099
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30988 33068312
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 11:21
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1621 11362282
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 23:47
antey1969
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22534939
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.