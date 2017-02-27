Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 11:04
Zebra так по 42 позавчера можно было скинуть к примеру половину котлеты и сегодня откупиться по 40.5, а завтра возможно по 40. Или это скучная или рисковая возня?
rapyd777
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:10
rapyd777 написав: Zebra
так по 42 позавчера можно было скинуть всю котлету и сегодня откупиться по 40.5, а завтра возможно по 40. Или это скучная или рисковая возня?
Так умные все потом.
Danik
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:15
rapyd777 написав: Zebra
так по 42 позавчера можно было скинуть к примеру половину котлеты и сегодня откупиться по 40.5, а завтра возможно по 40. Или это скучная или рисковая возня?
Це ще раз підкреслює, що ніхто нікуя не знає, куди піде курс!
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:19
Запорожье гортоп (район вещевого рынка Анголенко)
Обменник скорее всего не официальный поэтому НБУ не указ
Alien
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:22
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич
Если НБУ не изменит курс, то будет так и болтаться 40-45. Не может быть безнал 37, а черный рынок 55.
В Беларуси и Казахстане было время когда официальный и черный курс отличались кратно. Так что "не может быть" => "все может быть"
Zebra
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:25
rapyd777 написав: Zebra
так по 42 позавчера можно было скинуть к примеру половину котлеты и сегодня откупиться по 40.5, а завтра возможно по 40. Или это скучная или рисковая возня?
Я уже вырос из того возраста, когда мог бегать с котлетой и светить ею. Сейчас в наше смутное время лучше осторожничать.
Zebra
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:31
rapyd777 написав: Zebra
так по 42 позавчера можно было скинуть к примеру половину котлеты и сегодня откупиться по 40.5, а завтра возможно по 40. Или это скучная или рисковая возня?
Я в Киеве на Майдане рядом с обменником который принимал по 42 и сомневался, может сдать пару косарей, это было около 2х дня, курс пер без остановки и я подумал, что наверно 42 мы
не ограничимся - идём на 45... и пошёл не в обменку, а на пляж))
asti
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:52
Представляют завтра удивление оленей которые сегодня сдали па39,7 что курс стал снова 42
Олежан
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:54
Zebra Туристы карточные и крутилы озолотятся
Andrey2512
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