rapyd777 написав:Zebra так по 42 позавчера можно было скинуть к примеру половину котлеты и сегодня откупиться по 40.5, а завтра возможно по 40. Или это скучная или рисковая возня?
Я в Киеве на Майдане рядом с обменником который принимал по 42 и сомневался, может сдать пару косарей, это было около 2х дня, курс пер без остановки и я подумал, что наверно 42 мы не ограничимся - идём на 45... и пошёл не в обменку, а на пляж))
Предыдущие две недели на выходных был точно такой же откат.Очевидно связано с закрытыми банками.Конечно долларовый лендлиз от нбу через акционные банки тоже подиграл.Ну уж не знаю, неужели не видно даже необразованному, что это развод.Да, не спорю недавно порцию валюты отдали без проблем, купленную по оф - акционному курсу.Но прошло время и ситуация ухудшилась просто очевидно.И объёмы повысились кратно.Однозначно, что халявщики поимеют проблемы.Да, умиротворяет, что на бумаге написано, что у вас есть валюта...Большинство её не получит, это вытекает из всей ситуации.Например, надежды тут некоторых на зерно.Оно покроет 1ярд из 5 дефицита.А дефицит с каждым месяцем набегает неподецки.Думай ТЕ.