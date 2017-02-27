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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9783978497859786>
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Олежан написав:Представляют завтра удивление оленей которые сегодня сдали па39,7 что курс стал снова 42


На чем зарабатывает обменник, если вчера они покупали по 42.5, а сегодня продают по 41?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:56

  Олежан написав:Представляют завтра удивление оленей которые сегодня сдали па39,7 что курс стал снова 42

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Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:00

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у червні 2022 року становив $2,1 млрд.
https://interfax.com.ua/news/economic/849460.html
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:02

  Danik написав:
  rapyd777 написав:Zebra так по 42 позавчера можно было скинуть всю котлету и сегодня откупиться по 40.5, а завтра возможно по 40. Или это скучная или рисковая возня?

Так умные все потом.

В пятницу голова боялась, а руки сдавали по 42,20. Сегодня пришлось по 39,80 продолжать. Пойду завтра влошаться в аккорд
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:05

  Andrey2512 написав:
  Олежан написав:Представляют завтра удивление оленей которые сегодня сдали па39,7 что курс стал снова 42


На чем зарабатывает обменник, если вчера они покупали по 42.5, а сегодня продают по 41?

Обменник зарабывает на марже. Если вы проведете 100 операций с маржой 1%, то получите 100% прибыли назависимо откурса. На длинной дистанции, обменник всегда выходит на маржинальную прибыльность.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:05

  Andrey2512 написав:
  Олежан написав:Представляют завтра удивление оленей которые сегодня сдали па39,7 что курс стал снова 42


На чем зарабатывает обменник, если вчера они покупали по 42.5, а сегодня продают по 41?

Иногда и они влетают, но имхо, обычно успевают скинуть либо работают под большого клиента
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:07

Кучинелли
ты не читал про укргазовский прозапас, там вроде сразу пока моно обналичить :?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:11

  Alien написав:Запорожье гортоп (район вещевого рынка Анголенко)
Зображення
Обменник скорее всего не официальный поэтому НБУ не указ

В Киеве не видел ни одного. А с этими выключенными таблами вообще не понятно, работают ли. Но некоторые додумались, писать на них, что работают. Бегать по переходам тяжело. Кеды нужны скороходы.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:24

  Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:Zebra так я же вам намекал, назовите дату 55

так вы и в 40 не верили :P А 50 увидим уже в начале осени и 55 скинет полтийник за 14 дней :P
правда будет теперь два курса наличный и без наличный, но через депозиты и сейчас минимум на 3 мес, а далее увеличат срок до 12 мес.
Поэтому шахматисты будут думать... :P



файнаншл таймс пишет что ликвидных ЗВР осталось на 2,5 месяцев импорта.

арбитражные депозиты погашены валютой не-бу-дут. твердо и четко.

НБУ придумает какое-то новое определение слову конвертация (как придумал слову дефолт). ну например объявит, что банки по желанию временно могут исполнять валютные обязательства гривной. после чего прекратит продажи из ЗВР.

уйти от ответственности - это было бы в их духе. а потом можно обвинить спекулянтов, вредных банкиров и кого угодно. такова моя ставка на осень.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 31 лип, 2022 12:38, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:28

  Zebra написав:
  Ромасик написав:Zebra так я же вам намекал, назовите дату 55

это дату вам не скажет никто, у меня иногда появляется непреодолимое чувство локального дна или хая, вчера меня крутило, что надо хоть что-то слить на 42, поехал и скинул 500 баксов отложенных старых купюр, чтоб попустило - теперь могу откупить новые купюрки с профитом. Бензин и затраченное время покрылись, интуиция не подвела.

Аналогично слил немного (500) по интуиции правда по 41 (у нас не дотянул до 42). жалею что мало .... можно было больше. но хто зна как оно дальше будет
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