Ромасик написав:Zebra так я же вам намекал, назовите дату 55
так вы и в 40 не верили А 50 увидим уже в начале осени и 55 скинет полтийник за 14 дней правда будет теперь два курса наличный и без наличный, но через депозиты и сейчас минимум на 3 мес, а далее увеличат срок до 12 мес. Поэтому шахматисты будут думать...
файнаншл таймс пишет что ликвидных ЗВР осталось на 2,5 месяцев импорта.
арбитражные депозиты погашены валютой не-бу-дут. твердо и четко.
НБУ придумает какое-то новое определение слову конвертация (как придумал слову дефолт). ну например объявит, что банки по желанию временно могут исполнять валютные обязательства гривной. после чего прекратит продажи из ЗВР.
уйти от ответственности - это было бы в их духе. а потом можно обвинить спекулянтов, вредных банкиров и кого угодно. такова моя ставка на осень.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 31 лип, 2022 12:38, всього редагувалось 3 разів.
Ромасик написав:Zebra так я же вам намекал, назовите дату 55
это дату вам не скажет никто, у меня иногда появляется непреодолимое чувство локального дна или хая, вчера меня крутило, что надо хоть что-то слить на 42, поехал и скинул 500 баксов отложенных старых купюр, чтоб попустило - теперь могу откупить новые купюрки с профитом. Бензин и затраченное время покрылись, интуиция не подвела.
Аналогично слил немного (500) по интуиции правда по 41 (у нас не дотянул до 42). жалею что мало .... можно было больше. но хто зна как оно дальше будет