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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9783978497859786
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:47

  Moneta написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:Zebra так я же вам намекал, назовите дату 55

так вы и в 40 не верили :P А 50 увидим уже в начале осени и 55 скинет полтийник за 14 дней :P
правда будет теперь два курса наличный и без наличный, но через депозиты и сейчас минимум на 3 мес, а далее увеличат срок до 12 мес.
Поэтому шахматисты будут думать... :P



файнаншл таймс пишет что ликвидных ЗВР осталось на 2,5 месяцев импорта.

арбитражные депозиты погашены валютой не-бу-дут. твердо и четко.

НБУ придумает какое-то новое определение слову конвертация (как придумал слову дефолт). ну например объявит, что банки по желанию временно могут исполнять валютные обязательства гривной. после чего прекратит продажи из ЗВР.

уйти от ответственности - это было бы в их духе. а потом можно обвинить спекулянтов, вредных банкиров и кого угодно. такова моя ставка на осень.


всё вы прямо знаете. :D
а ничего, что банки оформляя "социальный депозит", сразу выкупают эту валюту на межбанке (и не факт, что обязательно у НБУ, - после поднятия курса, а пока что у экспортера напрямую), а не потом через 3-6 месяцев (вы даже можете зайти на ветку укргазмяса и убедиться в этом - идет несколько этапов оформления). Так что пока на скам не похоже. А вот через пару месяцев если будет дефицит валюты, то и прекратят оформление депозитов или же это будет через какие-то форварды, а не сразу через спот - вот тогда и бейте тревогу.
Сейчас банки не настолько помойные как до 2014 года, чтоб нарушать нормативы.
Правда курс при этом может быть любой.
Alex2007
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