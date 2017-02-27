Moneta написав:Игорь Алексеевич написав:
так вы и в 40 не верили А 50 увидим уже в начале осени и 55 скинет полтийник за 14 дней
правда будет теперь два курса наличный и без наличный, но через депозиты и сейчас минимум на 3 мес, а далее увеличат срок до 12 мес.
Поэтому шахматисты будут думать...
файнаншл таймс пишет что ликвидных ЗВР осталось на 2,5 месяцев импорта.
арбитражные депозиты погашены валютой не-бу-дут. твердо и четко.
НБУ придумает какое-то новое определение слову конвертация (как придумал слову дефолт). ну например объявит, что банки по желанию временно могут исполнять валютные обязательства гривной. после чего прекратит продажи из ЗВР.
уйти от ответственности - это было бы в их духе. а потом можно обвинить спекулянтов, вредных банкиров и кого угодно. такова моя ставка на осень.
всё вы прямо знаете.
а ничего, что банки оформляя "социальный депозит", сразу выкупают эту валюту на межбанке (и не факт, что обязательно у НБУ, - после поднятия курса, а пока что у экспортера напрямую), а не потом через 3-6 месяцев (вы даже можете зайти на ветку укргазмяса и убедиться в этом - идет несколько этапов оформления). Так что пока на скам не похоже. А вот через пару месяцев если будет дефицит валюты, то и прекратят оформление депозитов или же это будет через какие-то форварды, а не сразу через спот - вот тогда и бейте тревогу.
Сейчас банки не настолько помойные как до 2014 года, чтоб нарушать нормативы.
Правда курс при этом может быть любой.