Додано: Нед 31 лип, 2022 12:47

Moneta написав: Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав: Zebra так я же вам намекал, назовите дату 55 так я же вам намекал, назовите дату 55

так вы и в 40 не верили А 50 увидим уже в начале осени и 55 скинет полтийник за 14 дней

правда будет теперь два курса наличный и без наличный, но через депозиты и сейчас минимум на 3 мес, а далее увеличат срок до 12 мес.

Поэтому шахматисты будут думать... так вы и в 40 не верилиА 50 увидим уже в начале осени и 55 скинет полтийник за 14 днейправда будет теперь два курса наличный и без наличный, но через депозиты и сейчас минимум на 3 мес, а далее увеличат срок до 12 мес.Поэтому шахматисты будут думать...





файнаншл таймс пишет что ликвидных ЗВР осталось на 2,5 месяцев импорта.



арбитражные депозиты погашены валютой не-бу-дут. твердо и четко.



НБУ придумает какое-то новое определение слову конвертация (как придумал слову дефолт). ну например объявит, что банки по желанию временно могут исполнять валютные обязательства гривной. после чего прекратит продажи из ЗВР.



уйти от ответственности - это было бы в их духе. а потом можно обвинить спекулянтов, вредных банкиров и кого угодно. такова моя ставка на осень. файнаншл таймс пишет что ликвидных ЗВР осталось на 2,5 месяцев импорта.НБУ придумает какое-то новое определение слову конвертация (как придумал слову дефолт). ну например объявит, что банки по желанию временно могут исполнять валютные обязательства гривной. после чего прекратит продажи из ЗВР.уйти от ответственности - это было бы в их духе. а потом можно обвинить спекулянтов, вредных банкиров и кого угодно. такова моя ставка на осень.

всё вы прямо знаете.а ничего, что банки оформляя "социальный депозит",выкупают эту валюту на межбанке (и не факт, что обязательно у НБУ, - после поднятия курса, а пока что у экспортера напрямую), а не потом через 3-6 месяцев (вы даже можете зайти на ветку укргазмяса и убедиться в этом - идет несколько этапов оформления). Так что пока на скам не похоже. А вот через пару месяцев если будет дефицит валюты, то и прекратят оформление депозитов или же это будет через какие-то форварды, а не сразу через спот - вот тогда и бейте тревогу.Сейчас банки не настолько помойные как до 2014 года, чтоб нарушать нормативы.Правда курс при этом может быть любой.