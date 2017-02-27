Ромасик написав:Zebra так я же вам намекал, назовите дату 55
так вы и в 40 не верили А 50 увидим уже в начале осени и 55 скинет полтийник за 14 дней правда будет теперь два курса наличный и без наличный, но через депозиты и сейчас минимум на 3 мес, а далее увеличат срок до 12 мес. Поэтому шахматисты будут думать...
файнаншл таймс пишет что ликвидных ЗВР осталось на 2,5 месяцев импорта.
арбитражные депозиты погашены валютой не-бу-дут. твердо и четко.
НБУ придумает какое-то новое определение слову конвертация (как придумал слову дефолт). ну например объявит, что банки по желанию временно могут исполнять валютные обязательства гривной. после чего прекратит продажи из ЗВР.
уйти от ответственности - это было бы в их духе. а потом можно обвинить спекулянтов, вредных банкиров и кого угодно. такова моя ставка на осень.
всё вы прямо знаете. а ничего, что банки оформляя "социальный депозит", сразу выкупают эту валюту на межбанке (и не факт, что обязательно у НБУ, - после поднятия курса, а пока что у экспортера напрямую), а не потом через 3-6 месяцев (вы даже можете зайти на ветку укргазмяса и убедиться в этом - идет несколько этапов оформления). Так что пока на скам не похоже. А вот через пару месяцев если будет дефицит валюты, то и прекратят оформление депозитов или же это будет через какие-то форварды, а не сразу через спот - вот тогда и бейте тревогу. Сейчас банки не настолько помойные как до 2014 года, чтоб нарушать нормативы. Правда курс при этом может быть любой.
Alex2007 написав: всё вы прямо знаете. а ничего, что банки оформляя "социальный депозит", сразу выкупают эту валюту на межбанке (и не факт, что обязательно у НБУ, - после поднятия курса, а пока что у экспортера напрямую), а не потом через 3-6 месяцев (вы даже можете зайти на ветку укргазмяса и убедиться в этом - идет несколько этапов оформления). Так что пока на скам не похоже. А вот через пару месяцев если будет дефицит валюты, то и прекратят оформление депозитов или же это будет через какие-то форварды, а не сразу через спот - вот тогда и бейте тревогу. Сейчас банки не настолько помойные как до 2014 года, чтоб нарушать нормативы. Правда курс при этом может быть любой.
сегодня они выкупают под клиента, а завтра НБУ скажет что погашать валютные счета самой валютой необязательно, можно и гривной. и неважно что за счет: текущий, депозитный, карточный, фоповский...
и у меня не укладывается в голове, почему НБУ борется с карточным туризмом, но рекламирует депозитный арбитраж, что посути одно и тоже для валютных резервов. очень похоже на хитрый план.
поглядим, ждать осталось недолго. я в эти игры играть не намерен, хотя примерно 50к грн как раз подкопилось и хотел бы ее выгодно прибить. буду ждать отката на наличке.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 31 лип, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Moneta написав:и у меня не укладывается в голове, почему НБУ борется с карточным туризмом, но рекламирует депозитный арбитраж, что посути одно и тоже для валютных резервов. очень похоже на хитрый план.
Возможно за счет замедления оборота (3 месяца на операцию) депозиты будут меньше вымывать чем карточные туристы
Moneta написав:и у меня не укладывается в голове, почему НБУ борется с карточным туризмом, но рекламирует депозитный арбитраж, что посути одно и тоже для валютных резервов. очень похоже на хитрый план.
Возможно за счет замедления оборота (3 месяца на операцию) депозиты будут меньше вымывать чем карточные туристы
а через 3 месяца побегут все одновременно, со всеми родичами на которых дробили котлеты чтобы сдать меняле по 50
Moneta написав:и у меня не укладывается в голове, почему НБУ борется с карточным туризмом, но рекламирует депозитный арбитраж, что посути одно и тоже для валютных резервов. очень похоже на хитрый план.
Возможно за счет замедления оборота (3 месяца на операцию) депозиты будут меньше вымывать чем карточные туристы
Сейчас разве у карточных туристов особо что-то изменилось? Маржа 10% если иметь десяток карточек родственников, или "бизнес-партнеров" - тоже выгодно.
Moneta написав:и у меня не укладывается в голове, почему НБУ борется с карточным туризмом, но рекламирует депозитный арбитраж, что посути одно и тоже для валютных резервов. очень похоже на хитрый план.
конверт-депозиты - это предложение для нормальных людей, готовых пойти на умеренный на данный момент риск. А паразитирующих карточных туристов и крутильщиков, ищущих быструю прибыль за пару минут, бесконечно крутя педалями, пора бы отдать Гетьманцову, - пусть их побреет в конце года
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 31 лип, 2022 13:43, всього редагувалось 1 раз.
1. Через 3міс. можна прийняти закон, що під час воєнного стану - валютні депозити видаються виключно в гривні по курсу НБУ! 2. Або - через 3міс. зробити курс 35-36 потримати його з 2міс. і знов на 42, чи 50