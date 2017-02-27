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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9783978497859786
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:47

  Moneta написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:Zebra так я же вам намекал, назовите дату 55

так вы и в 40 не верили :P А 50 увидим уже в начале осени и 55 скинет полтийник за 14 дней :P
правда будет теперь два курса наличный и без наличный, но через депозиты и сейчас минимум на 3 мес, а далее увеличат срок до 12 мес.
Поэтому шахматисты будут думать... :P



файнаншл таймс пишет что ликвидных ЗВР осталось на 2,5 месяцев импорта.

арбитражные депозиты погашены валютой не-бу-дут. твердо и четко.

НБУ придумает какое-то новое определение слову конвертация (как придумал слову дефолт). ну например объявит, что банки по желанию временно могут исполнять валютные обязательства гривной. после чего прекратит продажи из ЗВР.

уйти от ответственности - это было бы в их духе. а потом можно обвинить спекулянтов, вредных банкиров и кого угодно. такова моя ставка на осень.


всё вы прямо знаете. :D
а ничего, что банки оформляя "социальный депозит", сразу выкупают эту валюту на межбанке (и не факт, что обязательно у НБУ, - после поднятия курса, а пока что у экспортера напрямую), а не потом через 3-6 месяцев (вы даже можете зайти на ветку укргазмяса и убедиться в этом - идет несколько этапов оформления). Так что пока на скам не похоже. А вот через пару месяцев если будет дефицит валюты, то и прекратят оформление депозитов или же это будет через какие-то форварды, а не сразу через спот - вот тогда и бейте тревогу.
Сейчас банки не настолько помойные как до 2014 года, чтоб нарушать нормативы.
Правда курс при этом может быть любой.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:29

  Alex2007 написав:
всё вы прямо знаете. :D
а ничего, что банки оформляя "социальный депозит", сразу выкупают эту валюту на межбанке (и не факт, что обязательно у НБУ, - после поднятия курса, а пока что у экспортера напрямую), а не потом через 3-6 месяцев (вы даже можете зайти на ветку укргазмяса и убедиться в этом - идет несколько этапов оформления). Так что пока на скам не похоже. А вот через пару месяцев если будет дефицит валюты, то и прекратят оформление депозитов или же это будет через какие-то форварды, а не сразу через спот - вот тогда и бейте тревогу.
Сейчас банки не настолько помойные как до 2014 года, чтоб нарушать нормативы.
Правда курс при этом может быть любой.


сегодня они выкупают под клиента, а завтра НБУ скажет что погашать валютные счета самой валютой необязательно, можно и гривной. и неважно что за счет: текущий, депозитный, карточный, фоповский...

и у меня не укладывается в голове, почему НБУ борется с карточным туризмом, но рекламирует депозитный арбитраж, что посути одно и тоже для валютных резервов. очень похоже на хитрый план.

поглядим, ждать осталось недолго. я в эти игры играть не намерен, хотя примерно 50к грн как раз подкопилось и хотел бы ее выгодно прибить. буду ждать отката на наличке.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 31 лип, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Moneta написав:и у меня не укладывается в голове, почему НБУ борется с карточным туризмом, но рекламирует депозитный арбитраж, что посути одно и тоже для валютных резервов. очень похоже на хитрый план.

Возможно за счет замедления оборота (3 месяца на операцию) депозиты будут меньше вымывать чем карточные туристы
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:33

  foxluck написав:
  Moneta написав:и у меня не укладывается в голове, почему НБУ борется с карточным туризмом, но рекламирует депозитный арбитраж, что посути одно и тоже для валютных резервов. очень похоже на хитрый план.

Возможно за счет замедления оборота (3 месяца на операцию) депозиты будут меньше вымывать чем карточные туристы


а через 3 месяца побегут все одновременно, со всеми родичами на которых дробили котлеты чтобы сдать меняле по 50 :)
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:37

  foxluck написав:
  Moneta написав:и у меня не укладывается в голове, почему НБУ борется с карточным туризмом, но рекламирует депозитный арбитраж, что посути одно и тоже для валютных резервов. очень похоже на хитрый план.

Возможно за счет замедления оборота (3 месяца на операцию) депозиты будут меньше вымывать чем карточные туристы

Сейчас разве у карточных туристов особо что-то изменилось? Маржа 10% если иметь десяток карточек родственников, или "бизнес-партнеров" - тоже выгодно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Moneta написав:и у меня не укладывается в голове, почему НБУ борется с карточным туризмом, но рекламирует депозитный арбитраж, что посути одно и тоже для валютных резервов. очень похоже на хитрый план.


конверт-депозиты - это предложение для нормальных людей, готовых пойти на умеренный на данный момент риск.
А паразитирующих карточных туристов и крутильщиков, ищущих быструю прибыль за пару минут, бесконечно крутя педалями, пора бы отдать Гетьманцову, - пусть их побреет в конце года :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 31 лип, 2022 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:42

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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 14:16

Думаю, що таки щось придумають ;)

  Moneta написав:очень похоже на хитрый план.

1. Через 3міс. можна прийняти закон, що під час воєнного стану - валютні депозити видаються виключно в гривні по курсу НБУ! :)
2. Або - через 3міс. зробити курс 35-36 потримати його з 2міс. і знов на 42, чи 50 :mrgreen:
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