3134ant написав:Игорь Алексеевич написав:А на хрена завтра понижать курс, если ВСУ в пятницу вечером получили минимум по 100 - 150тыс.грн и готовы уже покупать в понед. доляры.
Числа с 10 можно откатиться на отметку 38, но не забываем про осень. рывок будет 45-55
а кому нужны доляры на сл. год, то тогда спокойно по 36,93 и на дело
1. "А на хрена завтра понижать курс" - вы рассуждаете следствиями а не причинами.
2. "Числа с 10 можно откатиться на отметку 38" - люблю такие предикты, на то они и предикты, чтобы ничего общего не иметь с фактами.
Вы всего здесь мес. и не знаете какими мы здесь играми в пятнашки занимаемся более 10 лет))