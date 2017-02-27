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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9784978597869787
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 16:16

  3134ant написав:
  Игорь Алексеевич написав:А на хрена завтра понижать курс, если ВСУ в пятницу вечером получили минимум по 100 - 150тыс.грн и готовы уже покупать в понед. доляры.

Числа с 10 можно откатиться на отметку 38, но не забываем про осень. рывок будет 45-55
а кому нужны доляры на сл. год, то тогда спокойно по 36,93 и на дело


1. "А на хрена завтра понижать курс" - вы рассуждаете следствиями а не причинами.
2. "Числа с 10 можно откатиться на отметку 38" - люблю такие предикты, на то они и предикты, чтобы ничего общего не иметь с фактами.

Вы всего здесь мес. и не знаете какими мы здесь играми в пятнашки занимаемся более 10 лет))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 16:33

  Игорь Алексеевич написав:
  3134ant написав:
  Игорь Алексеевич написав:А на хрена завтра понижать курс, если ВСУ в пятницу вечером получили минимум по 100 - 150тыс.грн и готовы уже покупать в понед. доляры.

Числа с 10 можно откатиться на отметку 38, но не забываем про осень. рывок будет 45-55
а кому нужны доляры на сл. год, то тогда спокойно по 36,93 и на дело


1. "А на хрена завтра понижать курс" - вы рассуждаете следствиями а не причинами.
2. "Числа с 10 можно откатиться на отметку 38" - люблю такие предикты, на то они и предикты, чтобы ничего общего не иметь с фактами.

Вы всего здесь мес. и не знаете какими мы здесь играми в пятнашки занимаемся более 10 лет))


Простите) Тут я уже месяцев 8 наверное. Как в анекдоте - "говорить нечего было".
Но я бы хотел некультурно просвятиться, поэтому буду созидать суть "пятнашек" =)
3134ant
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 17:06

Запорожье на обед:
41/41,5 все окна светятся, но сайты, тг отключили...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 17:47

  чик написав:Кучинелли
ты не читал про укргазовский прозапас, там вроде сразу пока моно обналичить :?


Помнится прозапас берёт комсу за обнал.Да и вообще, не верю я, что при таком массовом забеге всем всё вернут.Ну давай чётко вспоминать, как развивалось подобное в 2009 и потом в 2015.Да, вернули, часть долларом, часть гривной, были потери по гривне курсовые, было долгое ожидание и нервотрёпка.Но главное - тогда НЕ было пистеца, как сейчас.Почувствуй разницу.
Кучинелли
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