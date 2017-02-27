|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 16:16
3134ant написав: Игорь Алексеевич написав:
А на хрена завтра понижать курс, если ВСУ в пятницу вечером получили минимум по 100 - 150тыс.грн и готовы уже покупать в понед. доляры.
Числа с 10 можно откатиться на отметку 38, но не забываем про осень. рывок будет 45-55
а кому нужны доляры на сл. год, то тогда спокойно по 36,93 и на дело
1. "А на хрена завтра понижать курс" - вы рассуждаете следствиями а не причинами.
2. "Числа с 10 можно откатиться на отметку 38" - люблю такие предикты, на то они и предикты, чтобы ничего общего не иметь с фактами.
Вы всего здесь мес. и не знаете какими мы здесь играми в пятнашки занимаемся более 10 лет))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5559
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 31 лип, 2022 16:33
Игорь Алексеевич написав: 3134ant написав: Игорь Алексеевич написав:
А на хрена завтра понижать курс, если ВСУ в пятницу вечером получили минимум по 100 - 150тыс.грн и готовы уже покупать в понед. доляры.
Числа с 10 можно откатиться на отметку 38, но не забываем про осень. рывок будет 45-55
а кому нужны доляры на сл. год, то тогда спокойно по 36,93 и на дело
1. "А на хрена завтра понижать курс" - вы рассуждаете следствиями а не причинами.
2. "Числа с 10 можно откатиться на отметку 38" - люблю такие предикты, на то они и предикты, чтобы ничего общего не иметь с фактами.
Вы всего здесь мес. и не знаете какими мы здесь играми в пятнашки занимаемся более 10 лет))
Простите) Тут я уже месяцев 8 наверное. Как в анекдоте - "говорить нечего было".
Но я бы хотел некультурно просвятиться, поэтому буду созидать суть "пятнашек" =)
-
3134ant
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 10.06.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 лип, 2022 17:06
Запорожье на обед:
41/41,5 все окна светятся, но сайты, тг отключили...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7650
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 2169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 лип, 2022 17:47
чик написав:Кучинелли
ты не читал про укргазовский прозапас, там вроде сразу пока моно обналичить
Помнится прозапас берёт комсу за обнал.Да и вообще, не верю я, что при таком массовом забеге всем всё вернут.Ну давай чётко вспоминать, как развивалось подобное в 2009 и потом в 2015.Да, вернули, часть долларом, часть гривной, были потери по гривне курсовые, было долгое ожидание и нервотрёпка.Но главное - тогда НЕ было пистеца, как сейчас.Почувствуй разницу.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 402 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30990
|33068930
|
|
|1621
|11362440
|
|
|7972
|22535027
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|