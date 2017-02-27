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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 16:16
3134ant написав: Игорь Алексеевич написав:
А на хрена завтра понижать курс, если ВСУ в пятницу вечером получили минимум по 100 - 150тыс.грн и готовы уже покупать в понед. доляры.
Числа с 10 можно откатиться на отметку 38, но не забываем про осень. рывок будет 45-55
а кому нужны доляры на сл. год, то тогда спокойно по 36,93 и на дело
1. "А на хрена завтра понижать курс" - вы рассуждаете следствиями а не причинами.
2. "Числа с 10 можно откатиться на отметку 38" - люблю такие предикты, на то они и предикты, чтобы ничего общего не иметь с фактами.
Вы всего здесь мес. и не знаете какими мы здесь играми в пятнашки занимаемся более 10 лет))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 31 лип, 2022 16:33
Игорь Алексеевич написав: 3134ant написав: Игорь Алексеевич написав:
А на хрена завтра понижать курс, если ВСУ в пятницу вечером получили минимум по 100 - 150тыс.грн и готовы уже покупать в понед. доляры.
Числа с 10 можно откатиться на отметку 38, но не забываем про осень. рывок будет 45-55
а кому нужны доляры на сл. год, то тогда спокойно по 36,93 и на дело
1. "А на хрена завтра понижать курс" - вы рассуждаете следствиями а не причинами.
2. "Числа с 10 можно откатиться на отметку 38" - люблю такие предикты, на то они и предикты, чтобы ничего общего не иметь с фактами.
Вы всего здесь мес. и не знаете какими мы здесь играми в пятнашки занимаемся более 10 лет))
Простите) Тут я уже месяцев 8 наверное. Как в анекдоте - "говорить нечего было".
Но я бы хотел некультурно просвятиться, поэтому буду созидать суть "пятнашек" =)
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3134ant
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Додано: Нед 31 лип, 2022 17:06
Запорожье на обед:
41/41,5 все окна светятся, но сайты, тг отключили...
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edvardd
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Додано: Нед 31 лип, 2022 17:47
чик написав:Кучинелли
ты не читал про укргазовский прозапас, там вроде сразу пока моно обналичить
Помнится прозапас берёт комсу за обнал.Да и вообще, не верю я, что при таком массовом забеге всем всё вернут.Ну давай чётко вспоминать, как развивалось подобное в 2009 и потом в 2015.Да, вернули, часть долларом, часть гривной, были потери по гривне курсовые, было долгое ожидание и нервотрёпка.Но главное - тогда НЕ было пистеца, как сейчас.Почувствуй разницу.
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Кучинелли
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Додано: Нед 31 лип, 2022 18:03
Кучинелли написав:
Но главное - тогда НЕ было пистеца, как сейчас. Почувствуй разницу.
Ну тогда международная поддержка была намного меньше. А сейчас наливают валюту, когда к черте пистеца приближаемся.
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alex_dvornichenko
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Додано: Нед 31 лип, 2022 18:04
После депо комиса нет, я про Укргаз
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Rack
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Додано: Нед 31 лип, 2022 18:11
Кучинелли написав: чик написав:Кучинелли
ты не читал про укргазовский прозапас, там вроде сразу пока моно обналичить
Помнится прозапас берёт комсу за обнал.Да и вообще, не верю я, что при таком массовом забеге всем всё вернут
.Ну давай чётко вспоминать, как развивалось подобное в 2009 и потом в 2015.Да, вернули, часть долларом, часть гривной, были потери по гривне курсовые, было долгое ожидание и нервотрёпка.Но главное - тогда НЕ было пистеца, как сейчас.Почувствуй разницу.
c чего вы взяли, что забег массовый?
исходя из разговоров на ветке допускаю открытие 50-100 депо учасниками форума (это максимум 135к долл) смешные деньги даже для одного города,
допустим по стране открыли 20к депо, тоже копейки
завтра 16 судов с украинским зерном должны выйти первым караваном на Босфор
кудахтать во время войны может каждый, но надо просто успокоиться
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Додано: Нед 31 лип, 2022 18:16
Rack написав:
После депо комиса нет, я про Укргаз
в ВТБ вводили 10% чтоб забрать,поначалу тоже не было
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Мизантрóп
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Додано: Нед 31 лип, 2022 18:27
Кучинелли
ну там комса, но всё равно выходит 37-38 и вроде не на 3 месяца. когда оформлял у них депо па 29,5 при мне никого больше не было, да и сча это здесь разговоры, а на самом деле скоко тех отделений по стране и скоко людей это интересует и да, крайний раз предлагали хоть на месяц открыть па 35.ХХ - лоханулси...
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чик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:05
alex_dvornichenko написав: Кучинелли написав:
Но главное - тогда НЕ было пистеца, как сейчас. Почувствуй разницу.
Ну тогда международная поддержка была намного меньше. А сейчас наливают валюту, когда к черте пистеца приближаемся.
Новости и сводки читаешь
Сто раз писали, что помощь не дотягивает до нужд.Тем более кроме грантов большая доля долгов.1-2 ярда при потребности 5-7.Дефицит растёт с каждым месяцем.
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Кучинелли
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