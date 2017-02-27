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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9785978697879788
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:09

  чик написав:Кучинелли
ну там комса, но всё равно выходит 37-38 и вроде не на 3 месяца. когда оформлял у них депо па 29,5 при мне никого больше не было, да и сча это здесь разговоры, а на самом деле скоко тех отделений по стране и скоко людей это интересует и да, крайний раз предлагали хоть на месяц открыть па 35.ХХ - лоханулси...


Я пишу о теории, другими словами. типа все дураки, а часть умных.одни па 42 берут. другие без проблем па 37.Да может прокатить, но не уверен, при ожиданиях ухудшения ситуации к осени - зиме.вспоминаем упомянутые 2009 и 2015, как раз осень - зима показали настоящий размах.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:кудахтать во время войны может каждый, но надо просто успокоиться


Надо понимать ты и перестал и успокоился.Давали в сми цифры, уже писал, при дефиците 5 в месяц, зерно покроет лишь 1 из них.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:15

У меня странное чувство того, что люди на финансовом форуме протеревшие несколько штанов за монитором, как то не понимают - для чего и почему что делается.Т е получается банки и нбу благотворительностью занимаются при трещащем по швам бюджете.Самый вероятный исход очередного 3х месячного забега на валютное депо - это не просто проблемы с выдачей, это полное обнуление в пользу государства.Это будет самым логичным и правильным решением в военное время.Чтобы меньше кудахтали и успокоились...надолго.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  чик написав:и да, крайний раз предлагали хоть на месяц открыть па 35.ХХ - лоханулси...


И я аналогично... Крайний раз предлагали по наличному курсу 36.4... и я отказался )

Чё уж
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:30

  Andrey2512 написав:
  чик написав:и да, крайний раз предлагали хоть на месяц открыть па 35.ХХ - лоханулси...
И я аналогично... Крайний раз предлагали по наличному курсу 36.4... и я отказался )
А зачем было огороды городить если тогда когда вам это предлагали - я примерно понимаю когда - можно было на налике по таким цифрам взять без мороки//)
asti
 
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