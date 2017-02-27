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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 19:10
prodigy написав:
кудахтать во время войны может каждый, но надо просто успокоиться
Надо понимать ты и перестал и успокоился.Давали в сми цифры, уже писал, при дефиците 5 в месяц, зерно покроет лишь 1 из них.
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Кучинелли
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:15
У меня странное чувство того, что люди на финансовом форуме протеревшие несколько штанов за монитором, как то не понимают - для чего и почему что делается.Т е получается банки и нбу благотворительностью занимаются при трещащем по швам бюджете.Самый вероятный исход очередного 3х месячного забега на валютное депо - это не просто проблемы с выдачей, это полное обнуление в пользу государства.Это будет самым логичным и правильным решением в военное время.Чтобы меньше кудахтали и успокоились...надолго.
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Кучинелли
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:17
чик написав:
и да, крайний раз предлагали хоть на месяц открыть па 35.ХХ - лоханулси...
И я аналогично... Крайний раз предлагали по наличному курсу 36.4... и я отказался )
Чё уж
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Andrey2512
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:30
Andrey2512 написав: чик написав:
и да, крайний раз предлагали хоть на месяц открыть па 35.ХХ - лоханулси...
И я аналогично... Крайний раз предлагали по наличному курсу 36.4... и я отказался )
А зачем было огороды городить если тогда когда вам это предлагали - я примерно понимаю когда - можно было на налике по таким цифрам взять без мороки//)
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asti
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:30
asti
в моём случае на налике моно было продать по такой цене...
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чик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:39
Alex2007 написав:
всё вы прямо знаете.
а ничего, что банки оформляя "социальный депозит", сразу
выкупают эту валюту на межбанке (и не факт, что обязательно у НБУ, - после поднятия курса, а пока что у экспортера напрямую), а не потом через 3-6 месяцев (вы даже можете зайти на ветку укргазмяса и убедиться в этом - идет несколько этапов оформления).
Я так понимаю, поскольку курс фиксированный на мб, то вся валюта, на которую не нашлось покупателя, выкупается нбу.
И смягчение валютных ограничений путем возможности покупать соцдепозиты похоже на то, что валюты достаточно.
И еще положительный момент - деньги заходят в банковскую систему, а не закопаны под грушей.
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Ромасик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:40
Did_Yuxum написав:
Які думки в понеділок вверх чи вниз з курсом вічнозеленого? Василь-Рівне
Багато кого не має зі старожилів... Підкажіть куди подівся Фунтик з його світлофором і замальовками чи публікує десь свої думки Аляк?
І вічна память ДС...
Ну таке, ви коли сюди входили останній раз ?
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shatenerbi
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:40
Кучинелли написав:
У меня странное чувство того, что люди на финансовом форуме протеревшие несколько штанов за монитором, как то не понимают - для чего и почему что делается.Т е получается банки и нбу благотворительностью занимаются при трещащем по швам бюджете.Самый вероятный исход очередного 3х месячного забега на валютное депо - это не просто проблемы с выдачей, это полное обнуление в пользу государства.Это будет самым логичным и правильным решением в военное время.Чтобы меньше кудахтали и успокоились...надолго.
Правда? Обнуление? То есть все кто "купил" в эти дни по 1353 USD - в итоге получат 0.00 в любой валюте? Хочу просто чисто зафиксировать ваш "прогноз" чтобы проверить его справедливость через 90-93 дня
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WallNutPen
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:46
asti написав:
зачем было огороды городить
Добывал валюту другим способом )
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Andrey2512
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:47
WallNutPen написав:
Хочу просто чисто зафиксировать ваш "прогноз" чтобы проверить его справедливость через 90-93 дня
Я думаю все будет ок. ) Особенно у тех, кто в Газбанке открывал )
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Andrey2512
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