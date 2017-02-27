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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9786978797889789>
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:кудахтать во время войны может каждый, но надо просто успокоиться


Надо понимать ты и перестал и успокоился.Давали в сми цифры, уже писал, при дефиците 5 в месяц, зерно покроет лишь 1 из них.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:15

У меня странное чувство того, что люди на финансовом форуме протеревшие несколько штанов за монитором, как то не понимают - для чего и почему что делается.Т е получается банки и нбу благотворительностью занимаются при трещащем по швам бюджете.Самый вероятный исход очередного 3х месячного забега на валютное депо - это не просто проблемы с выдачей, это полное обнуление в пользу государства.Это будет самым логичным и правильным решением в военное время.Чтобы меньше кудахтали и успокоились...надолго.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  чик написав:и да, крайний раз предлагали хоть на месяц открыть па 35.ХХ - лоханулси...


И я аналогично... Крайний раз предлагали по наличному курсу 36.4... и я отказался )

Чё уж
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:30

  Andrey2512 написав:
  чик написав:и да, крайний раз предлагали хоть на месяц открыть па 35.ХХ - лоханулси...
И я аналогично... Крайний раз предлагали по наличному курсу 36.4... и я отказался )
А зачем было огороды городить если тогда когда вам это предлагали - я примерно понимаю когда - можно было на налике по таким цифрам взять без мороки//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:30

asti
в моём случае на налике моно было продать по такой цене...
чик
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1

 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:39

  Alex2007 написав:всё вы прямо знаете. :D
а ничего, что банки оформляя "социальный депозит", сразу выкупают эту валюту на межбанке (и не факт, что обязательно у НБУ, - после поднятия курса, а пока что у экспортера напрямую), а не потом через 3-6 месяцев (вы даже можете зайти на ветку укргазмяса и убедиться в этом - идет несколько этапов оформления).

Я так понимаю, поскольку курс фиксированный на мб, то вся валюта, на которую не нашлось покупателя, выкупается нбу.
И смягчение валютных ограничений путем возможности покупать соцдепозиты похоже на то, что валюты достаточно.
И еще положительный момент - деньги заходят в банковскую систему, а не закопаны под грушей.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:40

  Did_Yuxum написав:Які думки в понеділок вверх чи вниз з курсом вічнозеленого?
Василь-Рівне Багато кого не має зі старожилів... Підкажіть куди подівся Фунтик з його світлофором і замальовками чи публікує десь свої думки Аляк?
І вічна память ДС...


Ну таке, ви коли сюди входили останній раз ?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:40

  Кучинелли написав:У меня странное чувство того, что люди на финансовом форуме протеревшие несколько штанов за монитором, как то не понимают - для чего и почему что делается.Т е получается банки и нбу благотворительностью занимаются при трещащем по швам бюджете.Самый вероятный исход очередного 3х месячного забега на валютное депо - это не просто проблемы с выдачей, это полное обнуление в пользу государства.Это будет самым логичным и правильным решением в военное время.Чтобы меньше кудахтали и успокоились...надолго.

Правда? Обнуление? То есть все кто "купил" в эти дни по 1353 USD - в итоге получат 0.00 в любой валюте? Хочу просто чисто зафиксировать ваш "прогноз" чтобы проверить его справедливость через 90-93 дня
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:зачем было огороды городить

Добывал валюту другим способом )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  WallNutPen написав:Хочу просто чисто зафиксировать ваш "прогноз" чтобы проверить его справедливость через 90-93 дня


Я думаю все будет ок. ) Особенно у тех, кто в Газбанке открывал )
Andrey2512
 
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