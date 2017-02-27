А я верю в послицу.
Но вот подумал, зачем завтра бежать влашиваться? Можно попридержать коней, получая %% в грн. Может Горох активируется. А там и к 31 пойдем. Если черных лебедей не будет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 20:53
А я верю в послицу.
Но вот подумал, зачем завтра бежать влашиваться? Можно попридержать коней, получая %% в грн. Может Горох активируется. А там и к 31 пойдем. Если черных лебедей не будет.
Додано: Нед 31 лип, 2022 20:57
Маржа такая же как у соцдепо, только комиссии больше и схемы сложнее.
А 10% грязными - это если по 41 сдать, а тут по 39,80 попробуй.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 31 лип, 2022 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 31 лип, 2022 20:58
У кого в карманах пусто всегда будет писать, зачем вложились, надо ждать и др. бред.
У кого есть немного монет, то тот всегда в проигрыше, т.к всего боится и опаздывает в своих решениях.
Тот кто с мозгами при любых кризисах умеет быстро перестроится и зарабатывать бабосы. Даже если он теряет какую то часть, то для него это не смертельно
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