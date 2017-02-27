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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9786978797889789
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:53

  Andrey2512 написав:
  WallNutPen написав:Хочу просто чисто зафиксировать ваш "прогноз" чтобы проверить его справедливость через 90-93 дня


Я думаю все будет ок. ) Особенно у тех, кто в Газбанке открывал )

А я верю в послицу.
Но вот подумал, зачем завтра бежать влашиваться? Можно попридержать коней, получая %% в грн. Может Горох активируется. А там и к 31 пойдем. Если черных лебедей не будет.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:57

  Zebra написав:Сейчас разве у карточных туристов особо что-то изменилось? Маржа 10% если иметь десяток карточек родственников, или "бизнес-партнеров" - тоже выгодно.

Маржа такая же как у соцдепо, только комиссии больше и схемы сложнее.
А 10% грязными - это если по 41 сдать, а тут по 39,80 попробуй.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 31 лип, 2022 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:58

У кого в карманах пусто всегда будет писать, зачем вложились, надо ждать и др. бред.
У кого есть немного монет, то тот всегда в проигрыше, т.к всего боится и опаздывает в своих решениях.
Тот кто с мозгами при любых кризисах умеет быстро перестроится и зарабатывать бабосы. Даже если он теряет какую то часть, то для него это не смертельно :P
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 9786978797889789
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