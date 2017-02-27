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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 20:53
Andrey2512 написав: WallNutPen написав:
Хочу просто чисто зафиксировать ваш "прогноз" чтобы проверить его справедливость через 90-93 дня
Я думаю все будет ок. ) Особенно у тех, кто в Газбанке открывал )
А я верю в послицу.
Но вот подумал, зачем завтра бежать влашиваться? Можно попридержать коней, получая %% в грн. Может Горох активируется. А там и к 31 пойдем. Если черных лебедей не будет.
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Ромасик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:57
Zebra написав:
Сейчас разве у карточных туристов особо что-то изменилось? Маржа 10% если иметь десяток карточек родственников, или "бизнес-партнеров" - тоже выгодно.
Маржа такая же как у соцдепо, только комиссии больше и схемы сложнее.
А 10% грязными - это если по 41 сдать, а тут по 39,80 попробуй.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 31 лип, 2022 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:58
У кого в карманах пусто всегда будет писать, зачем вложились, надо ждать и др. бред.
У кого есть немного монет, то тот всегда в проигрыше, т.к всего боится и опаздывает в своих решениях.
Тот кто с мозгами при любых кризисах умеет быстро перестроится и зарабатывать бабосы. Даже если он теряет какую то часть, то для него это не смертельно
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 31 лип, 2022 21:16
Andrey2512 написав: Ромасик написав:
Це просто якась зрада
Зрада что курс падает?
Камнем вниз... С 30 на 40...
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 31 лип, 2022 21:19
Andrey2512 написав: Олежан написав:
Представляют завтра удивление оленей которые сегодня сдали па39,7 что курс стал снова 42
На чем зарабатывает обменник, если вчера они покупали по 42.5, а сегодня продают по 41?
На том, что вчера продавали по 43, а сегодня откупают по 39
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 31 лип, 2022 21:42
sergey_sryvkin написав: Andrey2512 написав: Олежан написав:
Представляют завтра удивление оленей которые сегодня сдали па39,7 что курс стал снова 42
На чем зарабатывает обменник, если вчера они покупали по 42.5, а сегодня продают по 41?
На том, что вчера продавали по 43, а сегодня откупают по 39
Цыплят по осени считают
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antey1969
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Додано: Нед 31 лип, 2022 21:45
Кучинелли написав:
У меня странное чувство того, что люди на финансовом форуме протеревшие несколько штанов за монитором, как то не понимают - для чего и почему что делается.Т е получается банки и нбу благотворительностью занимаются при трещащем по швам бюджете.Самый вероятный исход очередного 3х месячного забега на валютное депо - это не просто проблемы с выдачей, это полное обнуление в пользу государства.Это будет самым логичным и правильным решением в военное время.Чтобы меньше кудахтали и успокоились...надолго.
Что будет в будующем никто не знает,слишком много вводных,они к сожелению меняются с каждым днем,можем анализировать только прошлое или по анологии на него.Что было до войны? Даже при ликвидации банков (тогда гарантировано было до 200000т)депозитчики зная о скором введении ВА всеравно вкладывались,зная что фонд вернет(подтвердить могут многие на форуме,есть такие,что получили профит,например вкладчики дельта банка).
Есть здесь и покупатели "социального" доллара,в этих случаях государство не обмануло,как теперь получится не знает никто.Тут такая штука... На долларе написано:мы верим в бога,...может прозвучит высокопарно,...напиписал бы на гривне:МИ ВІРИМ В СВОЮ КРАЇНУ,но оставил бы пирамиду и добавил глаз
PS.То,что банки наконец наполнятся животворящей водой(гривной) пользу обьяснять никому не надо.Каждый вкладывает свою степень доверия к государству,по другому ни как,не назовешь.Ни к чему не призываю,как подписывался раньше один из форумчан:"живите своим умом",правда тогда и у мене была подпись:"хватить скиглить ,берите лапати"...Вернуть,что ли?
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shatenerbi
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Додано: Нед 31 лип, 2022 21:46
Кучинелли написав: prodigy написав:
кудахтать во время войны может каждый, но надо просто успокоиться
Надо понимать ты и перестал и успокоился.Давали в сми цифры, уже писал, при дефиците 5 в месяц, зерно покроет лишь 1 из них.
нескромный вопрос дефицит чего 5 ярдов, и как зерно покроет 1 ярд из них?
а то вы взяли какие-то цифры из СМИ - вы уверены, что они из одной оперы? что их объединяет нечто большее, чем млрд дол.
к вопросу о протирающих штаны...
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Shaman
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Додано: Нед 31 лип, 2022 22:34
Игорь Алексеевич написав:
А на хрена завтра понижать курс, если ВСУ в пятницу вечером получили минимум по 100 - 150тыс.грн и готовы уже покупать в понед. доляры.
Числа с 10 можно откатиться на отметку 38, но не забываем про осень. рывок будет 45-55
а кому нужны доляры на сл. год, то тогда спокойно по 36,93 и на дело
А вдруг жены военных увидев 42 на табло побежали сливаться, тоже вариант и придавили курс на выгодных.
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Zebra
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Додано: Нед 31 лип, 2022 22:37
Zebra написав:
А вдруг жены военных увидев 42 на табло побежали сливаться, тоже вариант и придавили курс на выгодных.
Это естественный ход событий: при росте все ждуны по 35, побежали покупать по 40~42 пока не стало писят; а теперь те же ждуны по писят побегут продавать по 40~39, пока не стало по 36.
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alex_dvornichenko
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