Додано: Нед 31 лип, 2022 21:45

Кучинелли написав: У меня странное чувство того, что люди на финансовом форуме протеревшие несколько штанов за монитором, как то не понимают - для чего и почему что делается.Т е получается банки и нбу благотворительностью занимаются при трещащем по швам бюджете.Самый вероятный исход очередного 3х месячного забега на валютное депо - это не просто проблемы с выдачей, это полное обнуление в пользу государства.Это будет самым логичным и правильным решением в военное время.Чтобы меньше кудахтали и успокоились...надолго. У меня странное чувство того, что люди на финансовом форуме протеревшие несколько штанов за монитором, как то не понимают - для чего и почему что делается.Т е получается банки и нбу благотворительностью занимаются при трещащем по швам бюджете.Самый вероятный исход очередного 3х месячного забега на валютное депо - это не просто проблемы с выдачей, это полное обнуление в пользу государства.Это будет самым логичным и правильным решением в военное время.Чтобы меньше кудахтали и успокоились...надолго.

Что будет в будующем никто не знает,слишком много вводных,они к сожелению меняются с каждым днем,можем анализировать только прошлое или по анологии на него.Что было до войны? Даже при ликвидации банков (тогда гарантировано было до 200000т)депозитчики зная о скором введении ВА всеравно вкладывались,зная что фонд вернет(подтвердить могут многие на форуме,есть такие,что получили профит,например вкладчики дельта банка).Есть здесь и покупатели "социального" доллара,в этих случаях государство не обмануло,как теперь получится не знает никто.Тут такая штука... На долларе написано:мы верим в бога,...может прозвучит высокопарно,...напиписал бы на гривне:МИ ВІРИМ В СВОЮ КРАЇНУ,но оставил бы пирамиду и добавил глазPS.То,что банки наконец наполнятся животворящей водой(гривной) пользу обьяснять никому не надо.Каждый вкладывает свою степень доверия к государству,по другому ни как,не назовешь.Ни к чему не призываю,как подписывался раньше один из форумчан:"живите своим умом",правда тогда и у мене была подпись:"хватить скиглить ,берите лапати"...Вернуть,что ли?