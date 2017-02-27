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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9787978897899790>
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:53

  Andrey2512 написав:
  WallNutPen написав:Хочу просто чисто зафиксировать ваш "прогноз" чтобы проверить его справедливость через 90-93 дня


Я думаю все будет ок. ) Особенно у тех, кто в Газбанке открывал )

А я верю в послицу.
Но вот подумал, зачем завтра бежать влашиваться? Можно попридержать коней, получая %% в грн. Может Горох активируется. А там и к 31 пойдем. Если черных лебедей не будет.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:57

  Zebra написав:Сейчас разве у карточных туристов особо что-то изменилось? Маржа 10% если иметь десяток карточек родственников, или "бизнес-партнеров" - тоже выгодно.

Маржа такая же как у соцдепо, только комиссии больше и схемы сложнее.
А 10% грязными - это если по 41 сдать, а тут по 39,80 попробуй.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 31 лип, 2022 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:58

У кого в карманах пусто всегда будет писать, зачем вложились, надо ждать и др. бред.
У кого есть немного монет, то тот всегда в проигрыше, т.к всего боится и опаздывает в своих решениях.
Тот кто с мозгами при любых кризисах умеет быстро перестроится и зарабатывать бабосы. Даже если он теряет какую то часть, то для него это не смертельно :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:16

  Andrey2512 написав:
  Ромасик написав:Це просто якась зрада


Зрада что курс падает?

Камнем вниз... С 30 на 40...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:19

  Andrey2512 написав:
  Олежан написав:Представляют завтра удивление оленей которые сегодня сдали па39,7 что курс стал снова 42


На чем зарабатывает обменник, если вчера они покупали по 42.5, а сегодня продают по 41?

На том, что вчера продавали по 43, а сегодня откупают по 39
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:42

  sergey_sryvkin написав:
  Andrey2512 написав:
  Олежан написав:Представляют завтра удивление оленей которые сегодня сдали па39,7 что курс стал снова 42


На чем зарабатывает обменник, если вчера они покупали по 42.5, а сегодня продают по 41?

На том, что вчера продавали по 43, а сегодня откупают по 39

Цыплят по осени считают
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:45

  Кучинелли написав:У меня странное чувство того, что люди на финансовом форуме протеревшие несколько штанов за монитором, как то не понимают - для чего и почему что делается.Т е получается банки и нбу благотворительностью занимаются при трещащем по швам бюджете.Самый вероятный исход очередного 3х месячного забега на валютное депо - это не просто проблемы с выдачей, это полное обнуление в пользу государства.Это будет самым логичным и правильным решением в военное время.Чтобы меньше кудахтали и успокоились...надолго.


Что будет в будующем никто не знает,слишком много вводных,они к сожелению меняются с каждым днем,можем анализировать только прошлое или по анологии на него.Что было до войны? Даже при ликвидации банков (тогда гарантировано было до 200000т)депозитчики зная о скором введении ВА всеравно вкладывались,зная что фонд вернет(подтвердить могут многие на форуме,есть такие,что получили профит,например вкладчики дельта банка).
Есть здесь и покупатели "социального" доллара,в этих случаях государство не обмануло,как теперь получится не знает никто.Тут такая штука... На долларе написано:мы верим в бога,...может прозвучит высокопарно,...напиписал бы на гривне:МИ ВІРИМ В СВОЮ КРАЇНУ,но оставил бы пирамиду и добавил глаз :D PS.То,что банки наконец наполнятся животворящей водой(гривной) пользу обьяснять никому не надо.Каждый вкладывает свою степень доверия к государству,по другому ни как,не назовешь.Ни к чему не призываю,как подписывался раньше один из форумчан:"живите своим умом",правда тогда и у мене была подпись:"хватить скиглить ,берите лапати"...Вернуть,что ли? :)
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:46

  Кучинелли написав:
  prodigy написав:кудахтать во время войны может каждый, но надо просто успокоиться


Надо понимать ты и перестал и успокоился.Давали в сми цифры, уже писал, при дефиците 5 в месяц, зерно покроет лишь 1 из них.

нескромный вопрос дефицит чего 5 ярдов, и как зерно покроет 1 ярд из них?
а то вы взяли какие-то цифры из СМИ - вы уверены, что они из одной оперы? что их объединяет нечто большее, чем млрд дол.

к вопросу о протирающих штаны...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:34

  Игорь Алексеевич написав:А на хрена завтра понижать курс, если ВСУ в пятницу вечером получили минимум по 100 - 150тыс.грн и готовы уже покупать в понед. доляры.

Числа с 10 можно откатиться на отметку 38, но не забываем про осень. рывок будет 45-55
а кому нужны доляры на сл. год, то тогда спокойно по 36,93 и на дело

А вдруг жены военных увидев 42 на табло побежали сливаться, тоже вариант и придавили курс на выгодных.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:37

  Zebra написав:А вдруг жены военных увидев 42 на табло побежали сливаться, тоже вариант и придавили курс на выгодных.

Это естественный ход событий: при росте все ждуны по 35, побежали покупать по 40~42 пока не стало писят; а теперь те же ждуны по писят побегут продавать по 40~39, пока не стало по 36.
alex_dvornichenko
 
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