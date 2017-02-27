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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9787978897899790
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:А вдруг жены военных увидев 42 на табло побежали сливаться


Слишком сложно.

Люди,кто внезапно стал зарабатывать большие деньги почти всегда не умеют ими грамотно распоряжаться, а поэтому не верю в такой грамотный ход.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  shatenerbi написав:Каждый вкладывает свою степень доверия к государству,по другому ни как,не назовешь


Тут ещё и доверие к банку. Каким можно доверять, кстати? Помимо Укргазбанка
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А конвертационных в Евро нет? Только бакс?
Alexey_k9
 
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