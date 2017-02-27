Слишком сложно.
Люди,кто внезапно стал зарабатывать большие деньги почти всегда не умеют ими грамотно распоряжаться, а поэтому не верю в такой грамотный ход.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 23:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 31 лип, 2022 23:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 31 лип, 2022 23:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А конвертационных в Евро нет? Только бакс?
Додано: Пон 01 сер, 2022 01:04
Цікаво в тій, мирній, Україні.
І цікава, взагалі-то, ситація з курсом валют.
Як від початку війни -- соц.конвертація за кордонами.
Так і зараз -- дивовижна схема купівлі соц.валют для "широких верств населення" (клуб 50к).
І на фронті, постійно -- ні банків, ні обмінок, ні онлайн-обміну, нічого... Тільки зарплата -- на яку, чомусь, зовсім нема черги претендентів. Так ніби у країні 0% безробіття. І всі займвються не інакше як "сродною працею"...
То, мабуть, так високі технології впливають на світ і людей в ньому:
Дивовижно.
Ви дивовижно безстрашна людина.
От щойно обізвали нехорошими словами ("село"? ) 100% жителів Їзраїлю. А вони ж там так легко ображаються.
І всі 100% там (без гендерних сюсі-пусі), попри високий рівень життя, і високі технології -- чергували в молодості з якимись "Узі" на кордоні...
І, мабуть, 100%, у випадку необхідності, готові будуть чергувати, стіляти, вбивати і зараз. Так само з простими "узі". Не вимагаючи ні Т1000, ні навіть Т100...
Чи, для такого, треба жити в країні розміром з одну укр.область, причому щільно розмазюкану вздовж моря, з якої тікати взагалі-то і нікуди, якщо не маєте зябер.
А у нас так не вийде? Ніяк?? Бо країна занадто довга??? І провокує громадян своїм нелюдським розміром, до рефлекторних міграцій, вимог відкрити кордони, аби десь аж там, потім, шукати зв'язок з рідною землею в чужинських банкоматах, звідки їм доброзичливо всміхається НБУ...
А потім, втомившись від чужини, де всі чомусь неввічливі й взагалі нацики -- не відповідають мовою, якою до них звертаються -- можна буде повернутись додому. Тут НБУ теж добрий-добрий до громадян, які не люблять автомати і "оце от все", і робить для них цікавий "атракціон" у банках. А ще, мабуть, хоче подивитись, що робитимуть валютні "бариги", коли їм перестануть нести гривню.
І лише невелика купка людей в Україні ретрогради. Менше 1/4 %? Замість ходити по банках -- туплять десь на краю цивілізації із морально застарілими автоматами. От лажа. І я тут серед них застряг. Замість купувати соц.єври, як і всі просунуті люди...
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 01 сер, 2022 01:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 сер, 2022 01:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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