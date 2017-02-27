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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9787978897899790
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:А вдруг жены военных увидев 42 на табло побежали сливаться


Слишком сложно.

Люди,кто внезапно стал зарабатывать большие деньги почти всегда не умеют ими грамотно распоряжаться, а поэтому не верю в такой грамотный ход.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  shatenerbi написав:Каждый вкладывает свою степень доверия к государству,по другому ни как,не назовешь


Тут ещё и доверие к банку. Каким можно доверять, кстати? Помимо Укргазбанка
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А конвертационных в Евро нет? Только бакс?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 01:04

  холява написав:
  Мизантрóп написав:
  vladimir07 написав:quote="5466442:somilitark"]
П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот./quote]

Безробітні в столицi чи в мiстi Б. :) , скорочення/закриття бiзнесу ?

Третина українців без роботи

https://www.rbc.ua/ukr/news/tret-ukrain ... 81686.html


Всем Здоровья и Удачи !
Хорошего вечера субботы !

Приехал на побывку .Ну, как положено, цветы жене , шампанское в холодильник .
Путешествие на базар оказалось забавным .
Цены просто капец !
Но больше всего удивило , количество снующих людей ,с полными пакетами и сумками .
В голове прожглась извилина с мыслью , а войны вроде как и нет .
Все все покупают и недостатка в деньгах нет , несмотря на цены .
Количество людей с избыточным весом ,просто не поддается подсчету.
" .


Цікаво в тій, мирній, Україні.

І цікава, взагалі-то, ситація з курсом валют.
Як від початку війни -- соц.конвертація за кордонами.
Так і зараз -- дивовижна схема купівлі соц.валют для "широких верств населення" (клуб 50к).
І на фронті, постійно -- ні банків, ні обмінок, ні онлайн-обміну, нічого... Тільки зарплата -- на яку, чомусь, зовсім нема черги претендентів. Так ніби у країні 0% безробіття. І всі займвються не інакше як "сродною працею"...

То, мабуть, так високі технології впливають на світ і людей в ньому:

  beee написав:
  Bobua написав:
  beee написав:современная война - это не миллион автоматчиков. это не 45 год.
современная война - это, например, айтишник 25 лет, который он лайн управляя БПЛА или передавая координаты может убить сотни, находясь за сотню километров, это война сенсоров, дронов и т.п.
современная война - это война технологий, логистики, настоящих профессионалов.



О, я теж за!

От ми копаємо нори, корені деревам ріжемо, вічне сміття там лишаємо..., а треба від початку було натикати там "сенсорів" з кулеметом і гранатометом кожному -- і хай би тримали лінію оборони.
А ще би приробити їм нижні лапки -- то зможуть і вперед просуватись. Може навіть і швидше аніж ми... (~1км/міс -- не вражає, правда ж?)
Головне -- не винаходити СкайНет, і все буде добре. СтарЛінк -- то ж не те саме?

А я би зараз бродив Карпатами, ягоди би їв, воду пив би справжню, а не бутильованону пластиками...
І час від часу -- обмінками, банками -- тамм нині щоссь ціквве відбуваається, судячи з форуму.


Чтобы смонтировать плиту перекрытия, нужен ломик и лопата и всё.
Но, чтобы её поднять, нужен технологичный механизм. И пока его у вас не будет, вы хоть всё село мужиков соберите с лопатами (автоматами).
Понятно, что есть ежедневная грязная работа.
Но нельзя рутинный процесс подменять стратегией. Мы за 30 лет даже патроны не научились выпускать.
Война на долгие годы.
И либо мы сделаем "кран", либо плита рано или поздно упадёт на голову


Дивовижно.
Ви дивовижно безстрашна людина.
От щойно обізвали нехорошими словами ("село"? :)) 100% жителів Їзраїлю. ;) А вони ж там так легко ображаються.
І всі 100% там (без гендерних сюсі-пусі), попри високий рівень життя, і високі технології -- чергували в молодості з якимись "Узі" на кордоні...
І, мабуть, 100%, у випадку необхідності, готові будуть чергувати, стіляти, вбивати і зараз. Так само з простими "узі". Не вимагаючи ні Т1000, ні навіть Т100...
Чи, для такого, треба жити в країні розміром з одну укр.область, причому щільно розмазюкану вздовж моря, з якої тікати взагалі-то і нікуди, якщо не маєте зябер.

А у нас так не вийде? Ніяк?? Бо країна занадто довга??? І провокує громадян своїм нелюдським розміром, до рефлекторних міграцій, вимог відкрити кордони, аби десь аж там, потім, шукати зв'язок з рідною землею в чужинських банкоматах, звідки їм доброзичливо всміхається НБУ...

А потім, втомившись від чужини, де всі чомусь неввічливі й взагалі нацики -- не відповідають мовою, якою до них звертаються -- можна буде повернутись додому. Тут НБУ теж добрий-добрий до громадян, які не люблять автомати і "оце от все", і робить для них цікавий "атракціон" у банках. А ще, мабуть, хоче подивитись, що робитимуть валютні "бариги", коли їм перестануть нести гривню.

І лише невелика купка людей в Україні ретрогради. Менше 1/4 %? Замість ходити по банках -- туплять десь на краю цивілізації із морально застарілими автоматами. От лажа. І я тут серед них застряг. Замість купувати соц.єври, як і всі просунуті люди...
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 01 сер, 2022 01:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 01:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  shatenerbi написав:На долларе написано:мы верим в бога,...может прозвучит высокопарно,...напиписал бы на гривне:МИ ВІРИМ В СВОЮ КРАЇНУ,но оставил бы пирамиду и добавил глаз


всё уже предусмотрено

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