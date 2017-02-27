Приехал на побывку .Ну, как положено, цветы жене , шампанское в холодильник . Путешествие на базар оказалось забавным . Цены просто капец ! Но больше всего удивило , количество снующих людей ,с полными пакетами и сумками . В голове прожглась извилина с мыслью , а войны вроде как и нет . Все все покупают и недостатка в деньгах нет , несмотря на цены . Количество людей с избыточным весом ,просто не поддается подсчету. " .
Цікаво в тій, мирній, Україні.
І цікава, взагалі-то, ситація з курсом валют. Як від початку війни -- соц.конвертація за кордонами. Так і зараз -- дивовижна схема купівлі соц.валют для "широких верств населення" (клуб 50к). І на фронті, постійно -- ні банків, ні обмінок, ні онлайн-обміну, нічого... Тільки зарплата -- на яку, чомусь, зовсім нема черги претендентів. Так ніби у країні 0% безробіття. І всі займвються не інакше як "сродною працею"...
То, мабуть, так високі технології впливають на світ і людей в ньому:
beee написав:
Bobua написав:
beee написав:современная война - это не миллион автоматчиков. это не 45 год. современная война - это, например, айтишник 25 лет, который он лайн управляя БПЛА или передавая координаты может убить сотни, находясь за сотню километров, это война сенсоров, дронов и т.п. современная война - это война технологий, логистики, настоящих профессионалов.
О, я теж за!
От ми копаємо нори, корені деревам ріжемо, вічне сміття там лишаємо..., а треба від початку було натикати там "сенсорів" з кулеметом і гранатометом кожному -- і хай би тримали лінію оборони. А ще би приробити їм нижні лапки -- то зможуть і вперед просуватись. Може навіть і швидше аніж ми... (~1км/міс -- не вражає, правда ж?) Головне -- не винаходити СкайНет, і все буде добре. СтарЛінк -- то ж не те саме?
А я би зараз бродив Карпатами, ягоди би їв, воду пив би справжню, а не бутильованону пластиками... І час від часу -- обмінками, банками -- тамм нині щоссь ціквве відбуваається, судячи з форуму.
Чтобы смонтировать плиту перекрытия, нужен ломик и лопата и всё. Но, чтобы её поднять, нужен технологичный механизм. И пока его у вас не будет, вы хоть всё село мужиков соберите с лопатами (автоматами). Понятно, что есть ежедневная грязная работа. Но нельзя рутинный процесс подменять стратегией. Мы за 30 лет даже патроны не научились выпускать. Война на долгие годы. И либо мы сделаем "кран", либо плита рано или поздно упадёт на голову
Дивовижно. Ви дивовижно безстрашна людина. От щойно обізвали нехорошими словами ("село"? ) 100% жителів Їзраїлю. А вони ж там так легко ображаються. І всі 100% там (без гендерних сюсі-пусі), попри високий рівень життя, і високі технології -- чергували в молодості з якимись "Узі" на кордоні... І, мабуть, 100%, у випадку необхідності, готові будуть чергувати, стіляти, вбивати і зараз. Так само з простими "узі". Не вимагаючи ні Т1000, ні навіть Т100... Чи, для такого, треба жити в країні розміром з одну укр.область, причому щільно розмазюкану вздовж моря, з якої тікати взагалі-то і нікуди, якщо не маєте зябер.
А у нас так не вийде? Ніяк?? Бо країна занадто довга??? І провокує громадян своїм нелюдським розміром, до рефлекторних міграцій, вимог відкрити кордони, аби десь аж там, потім, шукати зв'язок з рідною землею в чужинських банкоматах, звідки їм доброзичливо всміхається НБУ...
А потім, втомившись від чужини, де всі чомусь неввічливі й взагалі нацики -- не відповідають мовою, якою до них звертаються -- можна буде повернутись додому. Тут НБУ теж добрий-добрий до громадян, які не люблять автомати і "оце от все", і робить для них цікавий "атракціон" у банках. А ще, мабуть, хоче подивитись, що робитимуть валютні "бариги", коли їм перестануть нести гривню.
І лише невелика купка людей в Україні ретрогради. Менше 1/4 %? Замість ходити по банках -- туплять десь на краю цивілізації із морально застарілими автоматами. От лажа. І я тут серед них застряг. Замість купувати соц.єври, як і всі просунуті люди...
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 01 сер, 2022 01:08, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:А потім, втомившись від чужини, де всі чомусь неввічливі й взагалі нацики -- не відповідають мовою, якою до них звертаються -- можна буде повернутись додому. Тут НБУ теж добрий-добрий до громадян, які не люблять автомати і "оце от все", і робить для них цікавий "атракціон" у банках. А ще, мабуть, хоче подивитись, що робитимуть валютні "бариги", коли їм перестануть нести гривню.
А что не так? воин должен - защищать врач - лечить продавец - продавать филосов - филосоствовать поет - сочинять стихи НБУ - думать о гривне и в том числе и чтобы люди творческих и других профессий которые выехали за рубеж - могли там себя более менее чувствовать в финансовом плане. для этого все и платили налоги - чтобы каждый занимался своим делом. Но по факту оказалось что мужиков 18 ,,, 60 это государство закрыло в стране.