Додано: Пон 01 сер, 2022 01:04

холява написав: Мизантрóп написав: vladimir07 написав: quote="5466442:somilitark"]

П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот./quote]



Безробітні в столицi чи в мiстi Б. , скорочення/закриття бiзнесу ? quote="5466442:somilitark"]П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот./quote]Безробітні в столицi чи в мiстi Б., скорочення/закриття бiзнесу ?

Третина українців без роботи



https://www.rbc.ua/ukr/news/tret-ukrain ... 81686.html Третина українців без роботи



Всем Здоровья и Удачи !

Хорошего вечера субботы !



Приехал на побывку .Ну, как положено, цветы жене , шампанское в холодильник .

Путешествие на базар оказалось забавным .

Цены просто капец !

Но больше всего удивило , количество снующих людей ,с полными пакетами и сумками .

В голове прожглась извилина с мыслью , а войны вроде как и нет .

Все все покупают и недостатка в деньгах нет , несмотря на цены .

Количество людей с избыточным весом ,просто не поддается подсчету.

" . Всем Здоровья и Удачи !Хорошего вечера субботы !Приехал на побывку .Ну, как положено, цветы жене , шампанское в холодильник .Путешествие на базар оказалось забавным .Цены просто капец !Но больше всего удивило , количество снующих людей ,с полными пакетами и сумками .В голове прожглась извилина с мыслью , а войны вроде как и нет .Все все покупают и недостатка в деньгах нет , несмотря на цены .Количество людей с избыточным весом ,просто не поддается подсчету." .

beee написав: Bobua написав: beee написав: современная война - это не миллион автоматчиков. это не 45 год.

современная война - это, например, айтишник 25 лет, который он лайн управляя БПЛА или передавая координаты может убить сотни, находясь за сотню километров, это война сенсоров, дронов и т.п.

современная война - это война технологий, логистики, настоящих профессионалов. современная война - это не миллион автоматчиков. это не 45 год.современная война - это, например, айтишник 25 лет, который он лайн управляя БПЛА или передавая координаты может убить сотни, находясь за сотню километров, это война сенсоров, дронов и т.п.современная война - это война технологий, логистики, настоящих профессионалов.





О, я теж за!



От ми копаємо нори, корені деревам ріжемо, вічне сміття там лишаємо..., а треба від початку було натикати там "сенсорів" з кулеметом і гранатометом кожному -- і хай би тримали лінію оборони.

А ще би приробити їм нижні лапки -- то зможуть і вперед просуватись. Може навіть і швидше аніж ми... (~1км/міс -- не вражає, правда ж?)

Головне -- не винаходити СкайНет, і все буде добре. СтарЛінк -- то ж не те саме?



А я би зараз бродив Карпатами, ягоди би їв, воду пив би справжню, а не бутильованону пластиками...

І час від часу -- обмінками, банками -- тамм нині щоссь ціквве відбуваається, судячи з форуму. О, я теж за!От ми копаємо нори, корені деревам ріжемо, вічне сміття там лишаємо..., а треба від початку було натикати там "сенсорів" з кулеметом і гранатометом кожному -- і хай би тримали лінію оборони.А ще би приробити їм нижні лапки -- то зможуть і вперед просуватись. Може навіть і швидше аніж ми... (~1км/міс -- не вражає, правда ж?)Головне -- не винаходити СкайНет, і все буде добре. СтарЛінк -- то ж не те саме?А я би зараз бродив Карпатами, ягоди би їв, воду пив би справжню, а не бутильованону пластиками...І час від часу -- обмінками, банками -- тамм нині щоссь ціквве відбуваається, судячи з форуму.



Чтобы смонтировать плиту перекрытия, нужен ломик и лопата и всё.

Но, чтобы её поднять, нужен технологичный механизм. И пока его у вас не будет, вы хоть всё село мужиков соберите с лопатами (автоматами).

Понятно, что есть ежедневная грязная работа.

Но нельзя рутинный процесс подменять стратегией. Мы за 30 лет даже патроны не научились выпускать.

Война на долгие годы.

И либо мы сделаем "кран", либо плита рано или поздно упадёт на голову Чтобы смонтировать плиту перекрытия, нужен ломик и лопата и всё.Но,Понятно, что есть ежедневная грязная работа.Но нельзя рутинный процесс подменять стратегией. Мы за 30 лет даже патроны не научились выпускать.Война на долгие годы.И либо мы сделаем "кран", либо плита рано или поздно упадёт на голову

Цікаво в тій, мирній, Україні.І цікава, взагалі-то, ситація з курсом валют.Як від початку війни -- соц.конвертація за кордонами.Так і зараз -- дивовижна схема купівлі соц.валют для "широких верств населення" (клуб 50к).І на фронті, постійно -- ні банків, ні обмінок, ні онлайн-обміну, нічого... Тільки зарплата -- на яку, чомусь, зовсім нема черги претендентів. Так ніби у країні 0% безробіття. І всі займвються не інакше як "сродною працею"...То, мабуть, так високі технології впливають на світ і людей в ньому:Дивовижно.Ви дивовижно безстрашна людина.От щойно обізвали нехорошими словами ("село"?) 100% жителів Їзраїлю.А вони ж там так легко ображаються.І всі 100% там (без гендерних сюсі-пусі), попри високий рівень життя, і високі технології -- чергували в молодості з якимись "Узі" на кордоні...І, мабуть, 100%, у випадку необхідності, готові будуть чергувати, стіляти, вбивати і зараз. Так само з простими "узі". Не вимагаючи ні Т1000, ні навіть Т100...Чи, для такого, треба жити в країні розміром з одну укр.область, причому щільно розмазюкану вздовж моря, з якої тікати взагалі-то і нікуди, якщо не маєте зябер.А у нас так не вийде? Ніяк?? Бо країна занадто довга??? І провокує громадян своїм нелюдським розміром, до рефлекторних міграцій, вимог відкрити кордони, аби десь аж там, потім, шукати зв'язок з рідною землею в чужинських банкоматах, звідки їм доброзичливо всміхається НБУ...А потім, втомившись від чужини, де всі чомусь неввічливі й взагалі нацики -- не відповідають мовою, якою до них звертаються -- можна буде повернутись додому. Тут НБУ теж добрий-добрий до громадян, які не люблять автомати і "оце от все", і робить для них цікавий "атракціон" у банках. А ще, мабуть, хоче подивитись, що робитимуть валютні "бариги", коли їм перестануть нести гривню.І лише невелика купка людей в Україні ретрогради. Менше 1/4 %? Замість ходити по банках -- туплять десь на краю цивілізації із морально застарілими автоматами. От лажа. І я тут серед них застряг. Замість купувати соц.єври, як і всі просунуті люди...