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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9787978897899790
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:А вдруг жены военных увидев 42 на табло побежали сливаться


Слишком сложно.

Люди,кто внезапно стал зарабатывать большие деньги почти всегда не умеют ими грамотно распоряжаться, а поэтому не верю в такой грамотный ход.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  shatenerbi написав:Каждый вкладывает свою степень доверия к государству,по другому ни как,не назовешь


Тут ещё и доверие к банку. Каким можно доверять, кстати? Помимо Укргазбанка
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А конвертационных в Евро нет? Только бакс?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 01:04

  холява написав:
  Мизантрóп написав:
  vladimir07 написав:quote="5466442:somilitark"]
П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот./quote]

Безробітні в столицi чи в мiстi Б. :) , скорочення/закриття бiзнесу ?

Третина українців без роботи

https://www.rbc.ua/ukr/news/tret-ukrain ... 81686.html


Всем Здоровья и Удачи !
Хорошего вечера субботы !

Приехал на побывку .Ну, как положено, цветы жене , шампанское в холодильник .
Путешествие на базар оказалось забавным .
Цены просто капец !
Но больше всего удивило , количество снующих людей ,с полными пакетами и сумками .
В голове прожглась извилина с мыслью , а войны вроде как и нет .
Все все покупают и недостатка в деньгах нет , несмотря на цены .
Количество людей с избыточным весом ,просто не поддается подсчету.
" .


Цікаво в тій, мирній, Україні.

І цікава, взагалі-то, ситація з курсом валют.
Як від початку війни -- соц.конвертація за кордонами.
Так і зараз -- дивовижна схема купівлі соц.валют для "широких верств населення" (клуб 50к).
І на фронті, постійно -- ні банків, ні обмінок, ні онлайн-обміну, нічого... Тільки зарплата -- на яку, чомусь, зовсім нема черги претендентів. Так ніби у країні 0% безробіття. І всі займвються не інакше як "сродною працею"...

То, мабуть, так високі технології впливають на світ і людей в ньому:

  beee написав:
  Bobua написав:
  beee написав:современная война - это не миллион автоматчиков. это не 45 год.
современная война - это, например, айтишник 25 лет, который он лайн управляя БПЛА или передавая координаты может убить сотни, находясь за сотню километров, это война сенсоров, дронов и т.п.
современная война - это война технологий, логистики, настоящих профессионалов.



О, я теж за!

От ми копаємо нори, корені деревам ріжемо, вічне сміття там лишаємо..., а треба від початку було натикати там "сенсорів" з кулеметом і гранатометом кожному -- і хай би тримали лінію оборони.
А ще би приробити їм нижні лапки -- то зможуть і вперед просуватись. Може навіть і швидше аніж ми... (~1км/міс -- не вражає, правда ж?)
Головне -- не винаходити СкайНет, і все буде добре. СтарЛінк -- то ж не те саме?

А я би зараз бродив Карпатами, ягоди би їв, воду пив би справжню, а не бутильованону пластиками...
І час від часу -- обмінками, банками -- тамм нині щоссь ціквве відбуваається, судячи з форуму.


Чтобы смонтировать плиту перекрытия, нужен ломик и лопата и всё.
Но, чтобы её поднять, нужен технологичный механизм. И пока его у вас не будет, вы хоть всё село мужиков соберите с лопатами (автоматами).
Понятно, что есть ежедневная грязная работа.
Но нельзя рутинный процесс подменять стратегией. Мы за 30 лет даже патроны не научились выпускать.
Война на долгие годы.
И либо мы сделаем "кран", либо плита рано или поздно упадёт на голову


Дивовижно.
Ви дивовижно безстрашна людина.
От щойно обізвали нехорошими словами ("село"? :)) 100% жителів Їзраїлю. ;) А вони ж там так легко ображаються.
І всі 100% там (без гендерних сюсі-пусі), попри високий рівень життя, і високі технології -- чергували в молодості з якимись "Узі" на кордоні...
І, мабуть, 100%, у випадку необхідності, готові будуть чергувати, стіляти, вбивати і зараз. Так само з простими "узі". Не вимагаючи ні Т1000, ні навіть Т100...
Чи, для такого, треба жити в країні розміром з одну укр.область, причому щільно розмазюкану вздовж моря, з якої тікати взагалі-то і нікуди, якщо не маєте зябер.

А у нас так не вийде? Ніяк?? Бо країна занадто довга??? І провокує громадян своїм нелюдським розміром, до рефлекторних міграцій, вимог відкрити кордони, аби десь аж там, потім, шукати зв'язок з рідною землею в чужинських банкоматах, звідки їм доброзичливо всміхається НБУ...

А потім, втомившись від чужини, де всі чомусь неввічливі й взагалі нацики -- не відповідають мовою, якою до них звертаються -- можна буде повернутись додому. Тут НБУ теж добрий-добрий до громадян, які не люблять автомати і "оце от все", і робить для них цікавий "атракціон" у банках. А ще, мабуть, хоче подивитись, що робитимуть валютні "бариги", коли їм перестануть нести гривню.

І лише невелика купка людей в Україні ретрогради. Менше 1/4 %? Замість ходити по банках -- туплять десь на краю цивілізації із морально застарілими автоматами. От лажа. І я тут серед них застряг. Замість купувати соц.єври, як і всі просунуті люди...
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 01 сер, 2022 01:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 01:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  shatenerbi написав:На долларе написано:мы верим в бога,...может прозвучит высокопарно,...напиписал бы на гривне:МИ ВІРИМ В СВОЮ КРАЇНУ,но оставил бы пирамиду и добавил глаз


всё уже предусмотрено

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Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 02:42

  Bobua написав:А потім, втомившись від чужини, де всі чомусь неввічливі й взагалі нацики -- не відповідають мовою, якою до них звертаються -- можна буде повернутись додому. Тут НБУ теж добрий-добрий до громадян, які не люблять автомати і "оце от все", і робить для них цікавий "атракціон" у банках. А ще, мабуть, хоче подивитись, що робитимуть валютні "бариги", коли їм перестануть нести гривню.


А что не так?
воин должен - защищать
врач - лечить
продавец - продавать
филосов - филосоствовать
поет - сочинять стихи
НБУ - думать о гривне
и в том числе и чтобы люди творческих и других профессий которые выехали за рубеж - могли там себя более менее чувствовать в финансовом плане.
для этого все и платили налоги - чтобы каждый занимался своим делом.
Но по факту оказалось что мужиков 18 ,,, 60 это государство закрыло в стране.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 06:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У нас воїн (Баксюк) на форумі лише про гроші говорить. Тепер, ще й про землю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:10

  Andrey2512 написав:
  чик написав:и да, крайний раз предлагали хоть на месяц открыть па 35.ХХ - лоханулси...


И я аналогично... Крайний раз предлагали по наличному курсу 36.4... и я отказался )

Чё уж



за 7 дней до 36,40 наличный курс был 35,3 :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  uaprofi написав:воин должен - защищать

Не хочете трішки побути воїном? Бо ті, хто були професіоналами на начебто сплачені вами податки, вже або вбиті/поранені, або їх просто недостатньо для такого довгого фронту війни. То як, не хочете трішки шарових грошенят?
Не може такого бути одночасно:
1. Платять надто багато
2. Бажаючих нема.

А у вас он нік "профі". Такі люди у всьому, за що не візьмуться, профі!
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:42

"А в остальном, прєкрасная Маркіза - всьо хорошо, да хорошо!

  Investor_K написав:У нас воїн (Баксюк) на форумі лише про гроші говорить. Тепер, ще й про землю.

Про землю - то інший балакав))
Про гроші - то так, інколи треба "повозмущатись", бо:
1. "Повисмикували годувальників сімей" на фронт, а зарплати позатримували...
2. "Невимушено" зменшують військові зарплати/премії з 3155$(пА35,5) до 2666(пА42)

Ну і ще про відпустку пишу - бо тут теж ЧОМУСЬ зробили через жО...

===
Відпустки під час воєнного стану: чи мають на неї право військові

Відпустка для військових під час дії воєнного стану призупинені. Є лише виключення за сімейними обставинами, за таких підстав відпустки надає командир військової частини.

Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України.

Відповідно до пункту 18 статті 10 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж дві доби в один кінець.

За інформацією Департаменту соціального забезпечення МО України, рішення про надання відпустки приймає командир військової частини.

Сімейні обставини та інші поважні причини, коли військовослужбовцю може надаватися ця відпустка, Законом України, не встановлені.

Занвіс :mrgreen:
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