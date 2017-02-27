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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9788978997909791
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:45

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:50

  Мизантрóп написав:Успіх крепись

...курсом нас... - а ми "крєпчаєм"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:06

«Нічого критичного не відбулося»: в НБУ пояснили дестабілізацію на ринку валюти
https://bin.ua/news/finance/finances/28 ... snili.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я не спец НБУ ітд, але якщо вони б не продавали долар па 29 своїм людям після 24, а поставили оф курс 40 або 50 грн за долар і вільно продавали його, то
1) було б менше перекосів
2) більше резервів, бо менше валюти продали
І з таким курсом можна було до кінця року дотягнути. Менше імпорту, більше резервів ітд.
Niro
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:53

  Hotab написав:
  uaprofi написав:воин должен - защищать

Не хочете трішки побути воїном? Бо ті, хто були професіоналами на начебто сплачені вами податки, вже або вбиті/поранені, або їх просто недостатньо для такого довгого фронту війни. То як, не хочете трішки шарових грошенят?
Не може такого бути одночасно:
1. Платять надто багато
2. Бажаючих нема.

А у вас он нік "профі". Такі люди у всьому, за що не візьмуться, профі!


Пару тижнів тому бачив страйк кур'єрів глово. Хлопці жалілися що грошей нема. На питання чому не йдуть в ЗСУ де зп від 40000 грн (зп і надбавка 30000) мовчать.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:05

  xio13 написав:
  Hotab написав:
  uaprofi написав:воин должен - защищать

Не хочете трішки побути воїном? Бо ті, хто були професіоналами на начебто сплачені вами податки, вже або вбиті/поранені, або їх просто недостатньо для такого довгого фронту війни. То як, не хочете трішки шарових грошенят?
Не може такого бути одночасно:
1. Платять надто багато
2. Бажаючих нема.

А у вас он нік "профі". Такі люди у всьому, за що не візьмуться, профі!


Пару тижнів тому бачив страйк кур'єрів глово. Хлопці жалілися що грошей нема. На питання чому не йдуть в ЗСУ де зп від 40000 грн (зп і надбавка 30000) мовчать.

З окопу пишете?
BIGor
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