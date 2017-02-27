Я не спец НБУ ітд, але якщо вони б не продавали долар па 29 своїм людям після 24, а поставили оф курс 40 або 50 грн за долар і вільно продавали його, то 1) було б менше перекосів 2) більше резервів, бо менше валюти продали І з таким курсом можна було до кінця року дотягнути. Менше імпорту, більше резервів ітд.
Не хочете трішки побути воїном? Бо ті, хто були професіоналами на начебто сплачені вами податки, вже або вбиті/поранені, або їх просто недостатньо для такого довгого фронту війни. То як, не хочете трішки шарових грошенят? Не може такого бути одночасно: 1. Платять надто багато 2. Бажаючих нема.
А у вас он нік "профі". Такі люди у всьому, за що не візьмуться, профі!
Пару тижнів тому бачив страйк кур'єрів глово. Хлопці жалілися що грошей нема. На питання чому не йдуть в ЗСУ де зп від 40000 грн (зп і надбавка 30000) мовчать.
Не хочете трішки побути воїном? Бо ті, хто були професіоналами на начебто сплачені вами податки, вже або вбиті/поранені, або їх просто недостатньо для такого довгого фронту війни. То як, не хочете трішки шарових грошенят? Не може такого бути одночасно: 1. Платять надто багато 2. Бажаючих нема.
А у вас он нік "профі". Такі люди у всьому, за що не візьмуться, профі!
Пару тижнів тому бачив страйк кур'єрів глово. Хлопці жалілися що грошей нема. На питання чому не йдуть в ЗСУ де зп від 40000 грн (зп і надбавка 30000) мовчать.