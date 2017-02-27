Я не спец НБУ ітд, але якщо вони б не продавали долар па 29 своїм людям після 24, а поставили оф курс 40 або 50 грн за долар і вільно продавали його, то 1) було б менше перекосів 2) більше резервів, бо менше валюти продали І з таким курсом можна було до кінця року дотягнути. Менше імпорту, більше резервів ітд.
Не хочете трішки побути воїном? Бо ті, хто були професіоналами на начебто сплачені вами податки, вже або вбиті/поранені, або їх просто недостатньо для такого довгого фронту війни. То як, не хочете трішки шарових грошенят? Не може такого бути одночасно: 1. Платять надто багато 2. Бажаючих нема.
А у вас он нік "профі". Такі люди у всьому, за що не візьмуться, профі!
Пару тижнів тому бачив страйк кур'єрів глово. Хлопці жалілися що грошей нема. На питання чому не йдуть в ЗСУ де зп від 40000 грн (зп і надбавка 30000) мовчать.
Кучинелли написав:У меня странное чувство того, что люди на финансовом форуме протеревшие несколько штанов за монитором, как то не понимают - для чего и почему что делается.Т е получается банки и нбу благотворительностью занимаются при трещащем по швам бюджете.Самый вероятный исход очередного 3х месячного забега на валютное депо - это не просто проблемы с выдачей, это полное обнуление в пользу государства.Это будет самым логичным и правильным решением в военное время.Чтобы меньше кудахтали и успокоились...надолго.
Може через три місяці буде тої твердої валюти, як в дурня фантиків. Може тре зараз закрити терміново дефіцит ліквідності та уникнути дефолту, а через три місяці попустить. Може ніч простояти і день протриматися. Може за 3 місяці бункерний вріже дуба. Ніхто не знає майбутнього.
prodigy написав:кудахтать во время войны может каждый, но надо просто успокоиться
Надо понимать ты и перестал и успокоился.Давали в сми цифры, уже писал, при дефиците 5 в месяц, зерно покроет лишь 1 из них.
нескромный вопрос дефицит чего 5 ярдов, и как зерно покроет 1 ярд из них? а то вы взяли какие-то цифры из СМИ - вы уверены, что они из одной оперы? что их объединяет нечто большее, чем млрд дол.
к вопросу о протирающих штаны...
Недавно писали, що в червні дефіцит був 2.1 ярда. Якщо 1 ярд закрити експортом, то дефіцит лишається 1.1 ярда. А якщо подумати, і відпустити курс на міжбанку, а власникам МПХ 18..60 дати можливість виїхати закордон, щоб могли там працювати та валюту заробляти, то ще і профіцит отримати. Але совкові методи простіші для розуміння та виконання слугами: заборонити і відібрати.