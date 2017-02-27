RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9789979097919792>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:45

Успіх крепись
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6856
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:50

  Мизантрóп написав:Успіх крепись

...курсом нас... - а ми "крєпчаєм"! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3717
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:06

«Нічого критичного не відбулося»: в НБУ пояснили дестабілізацію на ринку валюти
https://bin.ua/news/finance/finances/28 ... snili.html
greenozon
 
Повідомлень: 13928
З нами з: 01.06.14
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я не спец НБУ ітд, але якщо вони б не продавали долар па 29 своїм людям після 24, а поставили оф курс 40 або 50 грн за долар і вільно продавали його, то
1) було б менше перекосів
2) більше резервів, бо менше валюти продали
І з таким курсом можна було до кінця року дотягнути. Менше імпорту, більше резервів ітд.
Niro
 
Повідомлень: 50
З нами з: 07.11.21
Подякував: 112 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:53

  Hotab написав:
  uaprofi написав:воин должен - защищать

Не хочете трішки побути воїном? Бо ті, хто були професіоналами на начебто сплачені вами податки, вже або вбиті/поранені, або їх просто недостатньо для такого довгого фронту війни. То як, не хочете трішки шарових грошенят?
Не може такого бути одночасно:
1. Платять надто багато
2. Бажаючих нема.

А у вас он нік "профі". Такі люди у всьому, за що не візьмуться, профі!


Пару тижнів тому бачив страйк кур'єрів глово. Хлопці жалілися що грошей нема. На питання чому не йдуть в ЗСУ де зп від 40000 грн (зп і надбавка 30000) мовчать.
xio13
 
Повідомлень: 673
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:46

Fitch знизило рейтинги корпоратів:
Нафтогазу
Укренерго
Ferrexpo

https://www.fitchratings.com/research/c ... ry%20risks.
greenozon
 
Повідомлень: 13928
З нами з: 01.06.14
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:07

  Hotab написав:Не хочете трішки побути воїном?

давайте я краще побуду стоматологом 5 хвилин побуду і зуб вам "полікую". задорого.
не проти?
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4497
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:13

  Кучинелли написав:У меня странное чувство того, что люди на финансовом форуме протеревшие несколько штанов за монитором, как то не понимают - для чего и почему что делается.Т е получается банки и нбу благотворительностью занимаются при трещащем по швам бюджете.Самый вероятный исход очередного 3х месячного забега на валютное депо - это не просто проблемы с выдачей, это полное обнуление в пользу государства.Это будет самым логичным и правильным решением в военное время.Чтобы меньше кудахтали и успокоились...надолго.

Може через три місяці буде тої твердої валюти, як в дурня фантиків.
Може тре зараз закрити терміново дефіцит ліквідності та уникнути дефолту, а через три місяці попустить.
Може ніч простояти і день протриматися.
Може за 3 місяці бункерний вріже дуба.
Ніхто не знає майбутнього.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29277
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:19

  bamper написав:
  Hotab написав:Не хочете трішки побути воїном?

давайте я краще побуду стоматологом 5 хвилин побуду і зуб вам "полікую". задорого.
не проти?


Дуже невдала аналогія, спробуйте ще.
amtrans
 
Повідомлень: 706
З нами з: 20.10.08
Подякував: 303 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:19

  Shaman написав:
  Кучинелли написав:
  prodigy написав:кудахтать во время войны может каждый, но надо просто успокоиться


Надо понимать ты и перестал и успокоился.Давали в сми цифры, уже писал, при дефиците 5 в месяц, зерно покроет лишь 1 из них.

нескромный вопрос дефицит чего 5 ярдов, и как зерно покроет 1 ярд из них?
а то вы взяли какие-то цифры из СМИ - вы уверены, что они из одной оперы? что их объединяет нечто большее, чем млрд дол.

к вопросу о протирающих штаны...

Недавно писали, що в червні дефіцит був 2.1 ярда.
Якщо 1 ярд закрити експортом, то дефіцит лишається 1.1 ярда.
А якщо подумати, і відпустити курс на міжбанку, а власникам МПХ 18..60 дати можливість виїхати закордон, щоб могли там працювати та валюту заробляти, то ще і профіцит отримати.
Але совкові методи простіші для розуміння та виконання слугами: заборонити і відібрати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29277
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9789979097919792>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3098, 3099, 3100
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30991 33077615
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 02:25
Dim4
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1621 11370113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 23:47
antey1969
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22535184
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3859)
01.08.2022 11:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.