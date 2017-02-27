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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9789979097919792
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

С утра вверх. Отмена отката ?
🇺🇸USD 40.30 / 41.00
🇪🇺EUR 40.60/41.75
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:24

Никто занимаеться отборов вкладов у населения не будет. Возможно предложат забрать по курсу в грн. или продлить дело.
Все должны понимать, что во время кризисов банки всегда старались удержать клиентов на деле.
Поэтому эти вклады 50тыс под 36,9 у которых не последние деньги и через 3 мес. могут спокойно продлить дело ещё на 3,6 мес.
У кого на покушать они, то тогда держите в грн. на карточном или текущем +5-15% годовых на остаток
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:29

  alex_dvornichenko написав:С утра вверх. Отмена отката ?
🇺🇸USD 40.30 / 41.00
🇪🇺EUR 40.60/41.75


так это и на прошлой недели так было. Выходные вниз, с понед.вверх. А плюс этот понедельник и вся неделя, дни ВСУ. Пришла им з.плата и ювелирки спрятали пока всю дешевизну, а обменники достали таблички 42 - типа только для вас держим последние.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:34

Игорь Алексеевич
до 10 го тільки офіц.зп приходить, а винагорода (30 або 100) вже десь до 20-го, в залежності від підпорядкування.
Aster
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Aster написав:Игорь Алексеевич
до 10 го тільки офіц.зп приходить, а винагорода (30 або 100) вже десь до 20-го, в залежності від підпорядкування.
Писали, що в п'ятницю отримали.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:40

  Shaman написав:
  Кучинелли написав:
  prodigy написав:кудахтать во время войны может каждый, но надо просто успокоиться


Надо понимать ты и перестал и успокоился.Давали в сми цифры, уже писал, при дефиците 5 в месяц, зерно покроет лишь 1 из них.

нескромный вопрос дефицит чего 5 ярдов, и как зерно покроет 1 ярд из них?
а то вы взяли какие-то цифры из СМИ - вы уверены, что они из одной оперы? что их объединяет нечто большее, чем млрд дол.

к вопросу о протирающих штаны...


Ты иногда пишешь что то адекватное.Но не думал, что такой тупой.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  shatenerbi написав:Каждый вкладывает свою степень доверия к государству,по другому ни как,не назовешь


Вот истина, ключевая фраза.Какое может быть доверие, к кому.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:42

Карауль! Що ж це коїццця!)))

  flyman написав:може досить скіглити?

Як тільки підмінеш мене на вогневій - так зразу і замовчу :lol: :mrgreen:
Але ж зараз скажеш, як тепер більшість каже - "Карауль!!!! Не беруть!!!"
- а ти хоч пробував виламувати двері у воєнкоматі, чи ночувати кожної ночі під воєнкоматом, як в Києві під відділами продаж новобудів? :mrgreen:

І, взагалі, - а де ви всі раніше були?
Та було ж зразу 24.02 ломитись у воєнкомат!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  WallNutPen написав:Правда? Обнуление? То есть все кто "купил" в эти дни по 1353 USD - в итоге получат 0.00 в любой валюте? Хочу просто чисто зафиксировать ваш "прогноз" чтобы проверить его справедливость через 90-93 дня


Конечно это пужалка.Специально, чтобы валютные теоретики немного хоть задумались.Но в реали в военное время - запросто.Это даже где то прописано.Странно, что все так уверовали в выплаты в любом случае.
Кучинелли
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