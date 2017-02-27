С утра вверх. Отмена отката ?
🇺🇸USD 40.30 / 41.00
🇪🇺EUR 40.60/41.75
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
С утра вверх. Отмена отката ?
🇺🇸USD 40.30 / 41.00
🇪🇺EUR 40.60/41.75
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:24
Никто занимаеться отборов вкладов у населения не будет. Возможно предложат забрать по курсу в грн. или продлить дело.
Все должны понимать, что во время кризисов банки всегда старались удержать клиентов на деле.
Поэтому эти вклады 50тыс под 36,9 у которых не последние деньги и через 3 мес. могут спокойно продлить дело ещё на 3,6 мес.
У кого на покушать они, то тогда держите в грн. на карточном или текущем +5-15% годовых на остаток
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:29
так это и на прошлой недели так было. Выходные вниз, с понед.вверх. А плюс этот понедельник и вся неделя, дни ВСУ. Пришла им з.плата и ювелирки спрятали пока всю дешевизну, а обменники достали таблички 42 - типа только для вас держим последние.
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:34
Игорь Алексеевич
до 10 го тільки офіц.зп приходить, а винагорода (30 або 100) вже десь до 20-го, в залежності від підпорядкування.
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Писали, що в п'ятницю отримали.
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:40
Ты иногда пишешь что то адекватное.Но не думал, что такой тупой.
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:42
Карауль! Що ж це коїццця!)))
Як тільки підмінеш мене на вогневій - так зразу і замовчу
Але ж зараз скажеш, як тепер більшість каже - "Карауль!!!! Не беруть!!!"
- а ти хоч пробував виламувати двері у воєнкоматі, чи ночувати кожної ночі під воєнкоматом, як в Києві під відділами продаж новобудів?
І, взагалі, - а де ви всі раніше були?
Та було ж зразу 24.02 ломитись у воєнкомат!!!
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Конечно это пужалка.Специально, чтобы валютные теоретики немного хоть задумались.Но в реали в военное время - запросто.Это даже где то прописано.Странно, что все так уверовали в выплаты в любом случае.
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