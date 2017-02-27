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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:37
Aster написав:Игорь Алексеевич
до 10 го тільки офіц.зп приходить, а винагорода (30 або 100) вже десь до 20-го, в залежності від підпорядкування.
Писали, що в п'ятницю отримали.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:45
WallNutPen написав:
Правда? Обнуление? То есть все кто "купил" в эти дни по 1353 USD - в итоге получат 0.00 в любой валюте? Хочу просто чисто зафиксировать ваш "прогноз" чтобы проверить его справедливость через 90-93 дня
Конечно это пужалка.Специально, чтобы валютные теоретики немного хоть задумались.Но в реали в военное время - запросто.Это даже где то прописано.Странно, что все так уверовали в выплаты в любом случае.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:58
Кучинелли написав: WallNutPen написав:
Правда? Обнуление? То есть все кто "купил" в эти дни по 1353 USD - в итоге получат 0.00 в любой валюте? Хочу просто чисто зафиксировать ваш "прогноз" чтобы проверить его справедливость через 90-93 дня
Конечно это пужалка.Специально, чтобы валютные теоретики немного хоть задумались.Но в реали в военное время - запросто.Это даже где то прописано.Странно, что все так уверовали в выплаты в любом случае.
Зрозуміло, що країна 404 і хана. Тільки ти пиши це відкритим текстом, чого шифруєшся?
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:58
к вопросу о протирающих штаны...[/quote]
Недавно писали, що в червні дефіцит був 2.1 ярда.
Якщо 1 ярд закрити експортом, то дефіцит лишається 1.1 ярда.
А якщо подумати, і відпустити курс на міжбанку, а власникам МПХ 18..60 дати можливість виїхати закордон, щоб могли там працювати та валюту заробляти, то ще і профіцит отримати.
Але совкові методи простіші для розуміння та виконання слугами: заборонити і відібрати.[/quote]
-------------------
в грецию залили 400 миллипрдов просто так чтобы их спасти ленивых.
Тут жмутся миллиардов 50 дать чтобы мы не переживали и людям,пенсам что-то бы подкинули.Тяжело некоторым сейчас реально
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:58
Zochan Може це ще тільки винагорода за червень зайшла в останній робочій день липня.За липень в липні ніхто платити не буде, або я чогось не розумію)
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Aster
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:59
Zochan написав:
Aster написав:Игорь Алексеевич
до 10 го тільки офіц.зп приходить, а винагорода (30 або 100) вже десь до 20-го, в залежності від підпорядкування.
Писали, що в п'ятницю отримали.
В пятницу после 13-00 начало всем заходить. Поэтому понед. идёт снятие и потом магазины, обменники и т.д по 100грам за боевые))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 01 сер, 2022 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 11:00
Aster написав:Zochan Може це ще тільки винагорода за червень зайшла в останній робочій день липня.За липень в липні ніхто платити не буде, або я чогось не розумію)
За червень.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 11:39
Запорожье, с курсами теперь напряг...
40,50/41,50
41,00/42,20
по депо, газ сдулся, эксим сдулся, очереди минимум на неделю
ОТП 0,3% + 400 грн счёт, +1% при снятии
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edvardd
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Додано: Пон 01 сер, 2022 11:44
edvardd написав:
Запорожье, с курсами теперь напряг...
40,50/41,50
41,00/42,20
по депо, газ сдулся, эксим сдулся, очереди минимум на неделю
ОТП 0,3% + 400 грн счёт, +1% при снятии
Кто не успел, тот опоздал)) Это и к лучшему, значит не будет напряги с отдачей.
Меньше народу, больше кислороду
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Додано: Пон 01 сер, 2022 11:45
edvardd написав:
по депо, газ сдулся, эксим сдулся, очереди минимум на неделюОТП 0,3% + 400 грн счёт, +1% при снятии
Какие очереди.Кудахталы тут писали, что это редкое явление, совсем не массовое.
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Кучинелли
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