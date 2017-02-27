konstantin kirovograd написав:в грецию залили 400 миллипрдов просто так чтобы их спасти ленивых.
Греції відстрочили і реструктиризували, а не подарували.
Загалом обслуговування боргу Греції на рік коштує приблизно 18 млрд євро, або 5,5% від боргу чи 10,22% ВВП. Тут доцільно нагадати, що останні роки Греція живе у режимі жорсткої економії – і це не подобається дуже багатьом. Якщо ліві настрої знову переможуть і емоції виплеснуться на вулиці, то Греція може повернутись до зниження ВВП і проблем трирічної давнини. Тому в уряді Греції угоду назвали історичною, додавши, "що тепер народ Греції знову буде посміхатись". Але одночасно всі приводи посміхатись є у Німеччини та Франції. На початку грецької кризи багато хто з аналітиків очікував, що ЄС анулює частину боргу Греції, навіть обговорювались оцінки від третини до половини боргу уряду. Втім, увесь борг, до останнього євроценту, повісили на країну. Більше того, зобов’язали країну до 2022 року мати профіцит бюджету на рівні 3,5% і за рахунок цього профіциту обслуговувати борг. Надалі, у період з 2022 по 2060 рр., Греція має дотримуватись профіциту у 2,2% і за рахунок цього профіциту також обслуговувати борги. Тобто виходить, що Греції надали 42 роки на виконання боргових зобов’язань попередніх урядів. https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 9/7083626/
Рядові греки тяжко працюють за 500 євро при ЄСівських цінах.
konstantin kirovograd написав:в грецию залили 400 миллипрдов просто так чтобы их спасти ленивых.
Греції відстрочили і реструктиризували, а не подарували.
Загалом обслуговування боргу Греції на рік коштує приблизно 18 млрд євро, або 5,5% від боргу чи 10,22% ВВП. Тут доцільно нагадати, що останні роки Греція живе у режимі жорсткої економії – і це не подобається дуже багатьом. Якщо ліві настрої знову переможуть і емоції виплеснуться на вулиці, то Греція може повернутись до зниження ВВП і проблем трирічної давнини. Тому в уряді Греції угоду назвали історичною, додавши, "що тепер народ Греції знову буде посміхатись". Але одночасно всі приводи посміхатись є у Німеччини та Франції. На початку грецької кризи багато хто з аналітиків очікував, що ЄС анулює частину боргу Греції, навіть обговорювались оцінки від третини до половини боргу уряду. Втім, увесь борг, до останнього євроценту, повісили на країну. Більше того, зобов’язали країну до 2022 року мати профіцит бюджету на рівні 3,5% і за рахунок цього профіциту обслуговувати борг. Надалі, у період з 2022 по 2060 рр., Греція має дотримуватись профіциту у 2,2% і за рахунок цього профіциту також обслуговувати борги. Тобто виходить, що Греції надали 42 роки на виконання боргових зобов’язань попередніх урядів. https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 9/7083626/
Рядові греки тяжко працюють за 500 євро при ЄСівських цінах.
Ми (Україна) чим гірші? Вже ж кандитати, і нам так буде. Я би ввів євро в Україні, так сказати - крок доброї волі на зустріч з ЄС. І розмір Фонда зробив би поєвропейськи - 100Койро євроойрами, а не самою файною.
Рядові греки щоб не потіти за 500 ойро в Греції можуть потіти за 3000 ойро в ФРН. Їх би проблеми сюди.
Ой+ написав:Рядові греки тяжко працюють за 500 євро при ЄСівських цінах.
шутка юмора, ви би смайлик про те як греки тяжко працюють, або ще про іспанців які гнуть спину від зорі до зорі
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 сер, 2022 11:58, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:по депо, газ сдулся, эксим сдулся, очереди минимум на неделюОТП 0,3% + 400 грн счёт, +1% при снятии
Какие очереди.Кудахталы тут писали, что это редкое явление, совсем не массовое.
сейчас такие специалисты в отделениях, что 2 депозита в день это норма, а 3-то супер быстрая работа...
не буду называть банк, но там есть такая специалист, которая практически не умеет даже сделать платежку после окончания депо (она делает так, что надо платить 1% даже с тела), в отделении работают 3 человека-кассир, менеджер и нач. отделения
и если нач. отделения пошла на сделку к нотариусу, то надо ждать иначе напутает что-то, а депозит открыть она сможет (только ей надо раз 5 позвонить нач.отделению и по телефону нажимать в меню)
уволить не хотят, на "10к грязными"-нет желающих
Кучер, кудахкай собі доки тебе не забанили за поширювання прорашинських наративів і панічний настрій