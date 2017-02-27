Додано: Пон 01 сер, 2022 13:35

На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась весьма скромной. Возврат оказался больше. На неделе также возвращали по мелочи.

В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 0.975 млрд. грн. (неделей ранее выдача 1.516 млрд. грн.). Результат скромный. Из того, что мы не учитываем в эмиссию стоит отметить обнуление объема суточного рефинанса.



В результате интервенций на МБ было эмитировано 23.859 млрд. грн. (неделей ранее изъято 1.346 млрд. грн.)



НБУ на прошедшей неделе выкупил военные облигации на 15 млрд. При этом были погашены старые облигации на 2.5 млрд. Т.о. эмиссия по облигациям составила 12.5 млрд. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 255 млрд.



Т.о. чистая эмиссия гривны за неделю составила 35.384 млрд. грн, (неделей ранее 12.136 млрд. грн,) Итоговая цифра получилась весьма приличной, но большая часть этой суммы - эмиссия под выкуп валюты, которую принято считать наименее страшной.



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 23.402 млрд. грн.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 245.472 млрд. грн. (неделей ранее 231.52 млрд. грн.) Ликвидность выросла значительно меньше, чем было эмитировано, несмотря на то, что большая часть эмитированной гривны пошла непосредственно в банковскую систему. Это дает робкую надежду на то, что несколько увеличивается нормальный оборот денег, а движение по малому кругу теряет определяющую роль.



Доходы казначейства превысили расходы на -2.186 млрд. грн. (неделей ранее расходы 18.084 млрд. грн.) Госфинансы выглядят близкими к балансу.



За неделю было обналичено 2.274 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 0.069 млрд. грн.) Показатель в пределах нормы.



Впервые за время действия военного положения НБУ купил больше валюты, чем продал.

Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 682,79;

Продал – 32,92 .

Покупка вся, или почти вся, была осуществлена в понедельник. Можно предположить, что это было продолжение продажи крупной суммы, которая началась в прошлую пятницу. По грубым прикидкам, за 2 дня был продан миллиард. Само событие не может не радовать, но называть это тенденцией спешить не будем, это похоже на событие разовое.

А вот уменьшение объема продажи валюты третью неделю подряд уже похоже на тенденцию. Объемы интервенций в последние 4 дня недели были настолько мизерными, что уже позволяют говорить об относительной сбалансированности рынка. Еще 2-3 таких недели и я с удивлением начну допускать возможность возврата к плавающему курсу.