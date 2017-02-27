Bobua написав:А потім, втомившись від чужини, де всі чомусь неввічливі й взагалі нацики -- не відповідають мовою, якою до них звертаються -- можна буде повернутись додому. Тут НБУ теж добрий-добрий до громадян, які не люблять автомати і "оце от все", і робить для них цікавий "атракціон" у банках. А ще, мабуть, хоче подивитись, що робитимуть валютні "бариги", коли їм перестануть нести гривню.
А что не так? воин должен - защищать врач - лечить продавец - продавать филосов - филосоствовать поет - сочинять стихи НБУ - думать о гривне и в том числе и чтобы люди творческих и других профессий которые выехали за рубеж - могли там себя более менее чувствовать в финансовом плане. для этого все и платили налоги - чтобы каждый занимался своим делом. Но по факту оказалось что мужиков 18 ,,, 60 это государство закрыло в стране.
О. Цікаво. А як стають воїнами, поетами, НБУ...? Лише про лікарів знаю, що вони вчаться років десь так аж 7. А решта?
Бо от я на "воїна" не вчився. І не працював ним до березня 22р. І якось не розумію, чому оте "должен" стосується лише мене, і ще 1/4...1/2? % (100-200?тис) населення України, а всіх інших -- вже й не стосується.
Я краще піду в поети! От, у "піввареникові" часи вже написав:
Братья і Сьостри! Біда!! Я відібрав хліб у голубЯ... Я просто брів, А він так жалісливо глянув – І полетів... НедодзьобАвши. Журба...
Але я знаю шо нас всіх врятує, Прийму пожертви: Якийсь мандат, Біткойнів купку чи ефірів, Можливо згоджусь й на хатинку, Не конче заспану... І голубя будуть щасливі. І мир настане!
Ще кілька штук таких -- і буде збірка. Далі -- купити модного капелюха, мундштук, і буду еталонним поетом. Зі збіркою, у капелюсі, і з мундштуком. Ходитиму по обмінках, банках, знову обмінках... -- і оспівуватиму славетне НБУ, яке так гарно підтримує країну -- "що далі в тил, то товстіші партизани". От, почитав трохи тему -- і бачу, що ця вакансія досі не заповнена. Чомусь. Так, ніби всі-всі на фронті, і всім-всім ніколи... Такий цікавий курс для "обраних", а жодної йому оди на півтора десятках сторінок. Лише підозріливе скиглення... От як так???
Тас точно не стоит. Недавно хотел открыть долларовую карту для получения перевода. Они мне сразу ответили, что валюты нет. Я сказал, что мне не срочно, могу и 2-3 недели подождать после заявки. Но всё равно ответили, что не отдадим валюту, только в грн по их курсу.
На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась весьма скромной. Возврат оказался больше. На неделе также возвращали по мелочи. В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 0.975 млрд. грн. (неделей ранее выдача 1.516 млрд. грн.). Результат скромный. Из того, что мы не учитываем в эмиссию стоит отметить обнуление объема суточного рефинанса.
В результате интервенций на МБ было эмитировано 23.859 млрд. грн. (неделей ранее изъято 1.346 млрд. грн.)
НБУ на прошедшей неделе выкупил военные облигации на 15 млрд. При этом были погашены старые облигации на 2.5 млрд. Т.о. эмиссия по облигациям составила 12.5 млрд. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 255 млрд.
Т.о. чистая эмиссия гривны за неделю составила 35.384 млрд. грн, (неделей ранее 12.136 млрд. грн,) Итоговая цифра получилась весьма приличной, но большая часть этой суммы - эмиссия под выкуп валюты, которую принято считать наименее страшной.
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 23.402 млрд. грн.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 245.472 млрд. грн. (неделей ранее 231.52 млрд. грн.) Ликвидность выросла значительно меньше, чем было эмитировано, несмотря на то, что большая часть эмитированной гривны пошла непосредственно в банковскую систему. Это дает робкую надежду на то, что несколько увеличивается нормальный оборот денег, а движение по малому кругу теряет определяющую роль.
Доходы казначейства превысили расходы на -2.186 млрд. грн. (неделей ранее расходы 18.084 млрд. грн.) Госфинансы выглядят близкими к балансу.
За неделю было обналичено 2.274 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 0.069 млрд. грн.) Показатель в пределах нормы.
Впервые за время действия военного положения НБУ купил больше валюты, чем продал. Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 682,79; Продал – 32,92. Покупка вся, или почти вся, была осуществлена в понедельник. Можно предположить, что это было продолжение продажи крупной суммы, которая началась в прошлую пятницу. По грубым прикидкам, за 2 дня был продан миллиард. Само событие не может не радовать, но называть это тенденцией спешить не будем, это похоже на событие разовое. А вот уменьшение объема продажи валюты третью неделю подряд уже похоже на тенденцию. Объемы интервенций в последние 4 дня недели были настолько мизерными, что уже позволяют говорить об относительной сбалансированности рынка. Еще 2-3 таких недели и я с удивлением начну допускать возможность возврата к плавающему курсу.
С какой стати воин что-то должен? Воин это добровольно-принудительное занятие. Вас могут призвать воином, это не ваше право, а право призывающих. Вы вообще когда родились, то родились бесправным, правами вас наделили те, кто родились до вас, а могли сделать рабом бесправным.
С какой стати воин что-то должен? Воин это добровольно-принудительное занятие. Вас могут призвать воином, это не ваше право, а право призывающих. Вы вообще когда родились, то родились бесправным, правами вас наделили те, кто родились до вас, а могли сделать рабом бесправным.