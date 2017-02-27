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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9792979397949795
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............01.08.2022..........02.08.2022
дата розрахунку..............29.07.2022...........01.08.2022
Євро.................................37,3365................37,4133...+0.21%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0231 (вчера 1.0210).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.65 (вчера 106.05)
Падение продолжается.

  sequence написав:
  Сибарит написав:.. Еще 2-3 таких недели и я с удивлением начну допускать возможность возврата к плавающему курсу.

А что насчет курса доллара, вы по прежнему придерживаетесь варианта нал=безнал*1,25 ?

Начнем с того, что я по-прежнему считаю настоящим курсом безналичный - там торгуются основные объемы.
Даже если случится чудо, и произойдет возврат к плавающему курсу до окончания военного положения, проблемы с доставкой нала это не решит. Наценка за физические бумажки будет до тех пор, пока не "прилетят самолеты". Точная формула с цифрами - это перебор, коэффициент гуляет и гулять будет, тем более, что определенные попытки обуздать спрос на "сувениры" предпринимаются. Я могу с высокой долей уверенности утверждать, что наценка останется достаточно большой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:44

  Сибарит написав:.. Я могу с высокой долей уверенности утверждать, что наценка останется достаточно большой.

мне видится, что наличный курс завышают искусственно в целях борьбы с "серым" и "черным" импортом, сиречь попытка "обелить" импорт, вытащить столь необходимые в казну налоги.
Знаю несколько примеров, когда на лету переписывали контракты
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:51

  Ромасик написав:
  Zebra написав:
  uaprofi написав:воин должен - защищать


С какой стати воин что-то должен? Воин это добровольно-принудительное занятие. Вас могут призвать воином, это не ваше право, а право призывающих. Вы вообще когда родились, то родились бесправным, правами вас наделили те, кто родились до вас, а могли сделать рабом бесправным.

Контратники?

А если они заканчиваются, а война продолжается? Поэтому резерв в виде 18-60 летних ограничен в своих правах, о чем уведомлено ООН согласно статутов.
Права закончились с введением военного положения. Выдыхайте.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Зачем патриотам за бугор?
Но тогда Вам в рашу и в совок.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:26

  Zebra написав:
  Ромасик написав:
  Zebra написав:С какой стати воин что-то должен? Воин это добровольно-принудительное занятие. Вас могут призвать воином, это не ваше право, а право призывающих. Вы вообще когда родились, то родились бесправным, правами вас наделили те, кто родились до вас, а могли сделать рабом бесправным.

Контратники?

А если они заканчиваются, а война продолжается? ... Выдыхайте.

Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте. :lol:
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