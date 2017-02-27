RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9793979497959796>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............01.08.2022..........02.08.2022
дата розрахунку..............29.07.2022...........01.08.2022
Євро.................................37,3365................37,4133...+0.21%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0231 (вчера 1.0210).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.65 (вчера 106.05)
Падение продолжается.

  sequence написав:
  Сибарит написав:.. Еще 2-3 таких недели и я с удивлением начну допускать возможность возврата к плавающему курсу.

А что насчет курса доллара, вы по прежнему придерживаетесь варианта нал=безнал*1,25 ?

Начнем с того, что я по-прежнему считаю настоящим курсом безналичный - там торгуются основные объемы.
Даже если случится чудо, и произойдет возврат к плавающему курсу до окончания военного положения, проблемы с доставкой нала это не решит. Наценка за физические бумажки будет до тех пор, пока не "прилетят самолеты". Точная формула с цифрами - это перебор, коэффициент гуляет и гулять будет, тем более, что определенные попытки обуздать спрос на "сувениры" предпринимаются. Я могу с высокой долей уверенности утверждать, что наценка останется достаточно большой.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6568
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5506 раз.
Подякували: 17013 раз.
 
Профіль
53
27
31
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:44

  Сибарит написав:.. Я могу с высокой долей уверенности утверждать, что наценка останется достаточно большой.

мне видится, что наличный курс завышают искусственно в целях борьбы с "серым" и "черным" импортом, сиречь попытка "обелить" импорт, вытащить столь необходимые в казну налоги.
Знаю несколько примеров, когда на лету переписывали контракты
sequence
 
Повідомлень: 6777
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2010 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:51

  Ромасик написав:
  Zebra написав:
  uaprofi написав:воин должен - защищать


С какой стати воин что-то должен? Воин это добровольно-принудительное занятие. Вас могут призвать воином, это не ваше право, а право призывающих. Вы вообще когда родились, то родились бесправным, правами вас наделили те, кто родились до вас, а могли сделать рабом бесправным.

Контратники?

А если они заканчиваются, а война продолжается? Поэтому резерв в виде 18-60 летних ограничен в своих правах, о чем уведомлено ООН согласно статутов.
Права закончились с введением военного положения. Выдыхайте.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11574
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Зачем патриотам за бугор?
Но тогда Вам в рашу и в совок.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5573
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:26

  Zebra написав:
  Ромасик написав:
  Zebra написав:С какой стати воин что-то должен? Воин это добровольно-принудительное занятие. Вас могут призвать воином, это не ваше право, а право призывающих. Вы вообще когда родились, то родились бесправным, правами вас наделили те, кто родились до вас, а могли сделать рабом бесправным.

Контратники?

А если они заканчиваются, а война продолжается? ... Выдыхайте.

Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте. :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7073
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:29

А-Банк начал рассылать спам про обмен валют по выгодному курсу на депозит.
При детальном изучении оказалось что "выгодный" курс составляет - 39 грн без 1 копейки.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38387
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3708 раз.
Подякували: 11783 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:36

  _hunter написав:Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте. :lol:

В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым.
С конституцией и другими правовыми документами на этот счет все имели возможность ознакомиться в мирное время, если все устраивало - что теперь ныть. Надо было менять гражданство или жить за границей.

Если война затянется как в Сирии, то там через мясорубку прошли уже миллионы сирийцев.
И чем дальше, тем жестче будет мобилизация в случае, если оккупант будет продвигаться. Не исключены варианты облав военными комиссарами. Все зависит от ситуации на фронте = будем терять территории, будет жестче мобилизация. Смотрите как это присходит в ДНР/ЛНР. Кто сказал, что у нас не может быть также?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11574
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sequence написав:мне видится, что наличный курс завышают искусственно в целях борьбы с "серым" и "черным" импортом, сиречь попытка "обелить" импорт, вытащить столь необходимые в казну налоги.
Знаю несколько примеров, когда на лету переписывали контракты

Вот сейчас НБУ все бросит и начнет гоняться за мелкими черными импортерами, которые оперируют налом :) Не те масштабы.
Принцип "ищи, кому выгодно" даже в криминалистике не является исчерпывающим, а в макроэкономике он вообще не работает. При любых движениях на рынках есть выигравшие и проигравшие. При этом их так много, что заподозрить кого-то в умышленных действиях не получится. Да и зачем, если невооруженным глазом видны явные причины происходящего в виде недостатка физической бумаги при наличии достаточно большого количества хомяков, пытающихся перепрятать сало?
Да и заметно, что НБУ, без фанатизма, предпринимает попытки уменьшить дисбалансы. И банкам разрешили продавать чуть больше валюты, и на валютные депозиты пытаются часть потока гривны переправить. Естественно, все делается аккуратно, чтобы не было слишком большого влияния на безналичный рынок, который, по понятным причинам, в приоритете.
Да, черный бизнес от этого страдает, но это совсем не означает, что он является целью. Ему не повезло - ситуация сложилась не в его пользу. Если мы собрались пойти погулять и пошел дождь, мы же не обвиняем кого-то в злом умысле :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6568
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5506 раз.
Подякували: 17013 раз.
 
Профіль
53
27
31
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:газ сдулся, эксим сдулся, очереди минимум на неделю


А если не открывать депо, а покупать на 50к валюты для пополнения?) Тоже сдулся?)
Andrey2512
 
Повідомлень: 225
З нами з: 04.04.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:00

  Zebra написав:
  Ромасик написав:
  Zebra написав:
С какой стати воин что-то должен? Воин это добровольно-принудительное занятие. Вас могут призвать воином, это не ваше право, а право призывающих. Вы вообще когда родились, то родились бесправным, правами вас наделили те, кто родились до вас, а могли сделать рабом бесправным.

Контратники?

А если они заканчиваются, а война продолжается? Поэтому резерв в виде 18-60 летних ограничен в своих правах, о чем уведомлено ООН согласно статутов.
Права закончились с введением военного положения. Выдыхайте.

почнем з того, що має бути стан війни, але #неначасі,
зате #начасі купа інших витирань Констутуцією від вколювання жижи та носіння шмаркомасочок та закінчуючи резерваціюєю 18..60, многокурсієм і натягуванням на кукан мегавалютних вкладників.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29306
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9793979497959796>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stan78 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3098, 3099, 3100
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30991 33084554
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 02:25
Dim4
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1621 11376641
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 23:47
antey1969
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22535239
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2077)
01.08.2022 17:54
Ринок ОВДП (3436)
01.08.2022 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.