Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............01.08.2022..........02.08.2022 дата розрахунку..............29.07.2022...........01.08.2022 Євро.................................37,3365................37,4133...+0.21% Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0231 (вчера 1.0210).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.65 (вчера 106.05) Падение продолжается.
sequence написав:
Сибарит написав:.. Еще 2-3 таких недели и я с удивлением начну допускать возможность возврата к плавающему курсу.
А что насчет курса доллара, вы по прежнему придерживаетесь варианта нал=безнал*1,25 ?
Начнем с того, что я по-прежнему считаю настоящим курсом безналичный - там торгуются основные объемы. Даже если случится чудо, и произойдет возврат к плавающему курсу до окончания военного положения, проблемы с доставкой нала это не решит. Наценка за физические бумажки будет до тех пор, пока не "прилетят самолеты". Точная формула с цифрами - это перебор, коэффициент гуляет и гулять будет, тем более, что определенные попытки обуздать спрос на "сувениры" предпринимаются. Я могу с высокой долей уверенности утверждать, что наценка останется достаточно большой.
Сибарит написав:.. Я могу с высокой долей уверенности утверждать, что наценка останется достаточно большой.
мне видится, что наличный курс завышают искусственно в целях борьбы с "серым" и "черным" импортом, сиречь попытка "обелить" импорт, вытащить столь необходимые в казну налоги. Знаю несколько примеров, когда на лету переписывали контракты
С какой стати воин что-то должен? Воин это добровольно-принудительное занятие. Вас могут призвать воином, это не ваше право, а право призывающих. Вы вообще когда родились, то родились бесправным, правами вас наделили те, кто родились до вас, а могли сделать рабом бесправным.
Контратники?
А если они заканчиваются, а война продолжается? Поэтому резерв в виде 18-60 летних ограничен в своих правах, о чем уведомлено ООН согласно статутов. Права закончились с введением военного положения. Выдыхайте.
Zebra написав:С какой стати воин что-то должен? Воин это добровольно-принудительное занятие. Вас могут призвать воином, это не ваше право, а право призывающих. Вы вообще когда родились, то родились бесправным, правами вас наделили те, кто родились до вас, а могли сделать рабом бесправным.
Контратники?
А если они заканчиваются, а война продолжается? ... Выдыхайте.
Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте.
_hunter написав:Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте.
В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым. С конституцией и другими правовыми документами на этот счет все имели возможность ознакомиться в мирное время, если все устраивало - что теперь ныть. Надо было менять гражданство или жить за границей.
Если война затянется как в Сирии, то там через мясорубку прошли уже миллионы сирийцев. И чем дальше, тем жестче будет мобилизация в случае, если оккупант будет продвигаться. Не исключены варианты облав военными комиссарами. Все зависит от ситуации на фронте = будем терять территории, будет жестче мобилизация. Смотрите как это присходит в ДНР/ЛНР. Кто сказал, что у нас не может быть также?
sequence написав:мне видится, что наличный курс завышают искусственно в целях борьбы с "серым" и "черным" импортом, сиречь попытка "обелить" импорт, вытащить столь необходимые в казну налоги. Знаю несколько примеров, когда на лету переписывали контракты
Вот сейчас НБУ все бросит и начнет гоняться за мелкими черными импортерами, которые оперируют налом Не те масштабы. Принцип "ищи, кому выгодно" даже в криминалистике не является исчерпывающим, а в макроэкономике он вообще не работает. При любых движениях на рынках есть выигравшие и проигравшие. При этом их так много, что заподозрить кого-то в умышленных действиях не получится. Да и зачем, если невооруженным глазом видны явные причины происходящего в виде недостатка физической бумаги при наличии достаточно большого количества хомяков, пытающихся перепрятать сало? Да и заметно, что НБУ, без фанатизма, предпринимает попытки уменьшить дисбалансы. И банкам разрешили продавать чуть больше валюты, и на валютные депозиты пытаются часть потока гривны переправить. Естественно, все делается аккуратно, чтобы не было слишком большого влияния на безналичный рынок, который, по понятным причинам, в приоритете. Да, черный бизнес от этого страдает, но это совсем не означает, что он является целью. Ему не повезло - ситуация сложилась не в его пользу. Если мы собрались пойти погулять и пошел дождь, мы же не обвиняем кого-то в злом умысле
Zebra написав: С какой стати воин что-то должен? Воин это добровольно-принудительное занятие. Вас могут призвать воином, это не ваше право, а право призывающих. Вы вообще когда родились, то родились бесправным, правами вас наделили те, кто родились до вас, а могли сделать рабом бесправным.
Контратники?
А если они заканчиваются, а война продолжается? Поэтому резерв в виде 18-60 летних ограничен в своих правах, о чем уведомлено ООН согласно статутов. Права закончились с введением военного положения. Выдыхайте.
почнем з того, що має бути стан війни, але #неначасі, зате #начасі купа інших витирань Констутуцією від вколювання жижи та носіння шмаркомасочок та закінчуючи резерваціюєю 18..60, многокурсієм і натягуванням на кукан мегавалютних вкладників.