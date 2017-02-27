Додано: Пон 01 сер, 2022 15:44

sequence написав: мне видится, что наличный курс завышают искусственно в целях борьбы с "серым" и "черным" импортом, сиречь попытка "обелить" импорт, вытащить столь необходимые в казну налоги.

Знаю несколько примеров, когда на лету переписывали контракты мне видится, что наличный курс завышают искусственно в целях борьбы с "серым" и "черным" импортом, сиречь попытка "обелить" импорт, вытащить столь необходимые в казну налоги.Знаю несколько примеров, когда на лету переписывали контракты

Вот сейчас НБУ все бросит и начнет гоняться за мелкими черными импортерами, которые оперируют наломНе те масштабы.Принцип "ищи, кому выгодно" даже в криминалистике не является исчерпывающим, а в макроэкономике он вообще не работает. При любых движениях на рынках есть выигравшие и проигравшие. При этом их так много, что заподозрить кого-то в умышленных действиях не получится. Да и зачем, если невооруженным глазом видны явные причины происходящего в виде недостатка физической бумаги при наличии достаточно большого количества хомяков, пытающихся перепрятать сало?Да и заметно, что НБУ, без фанатизма, предпринимает попытки уменьшить дисбалансы. И банкам разрешили продавать чуть больше валюты, и на валютные депозиты пытаются часть потока гривны переправить. Естественно, все делается аккуратно, чтобы не было слишком большого влияния на безналичный рынок, который, по понятным причинам, в приоритете.Да, черный бизнес от этого страдает, но это совсем не означает, что он является целью. Ему не повезло - ситуация сложилась не в его пользу. Если мы собрались пойти погулять и пошел дождь, мы же не обвиняем кого-то в злом умысле