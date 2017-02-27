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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9793979497959796
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:02

  Zebra написав:
  _hunter написав:Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте. :lol:

В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым.
С конституцией и другими правовыми документами на этот счет все имели возможность ознакомиться в мирное время, если все устраивало - что теперь ныть. Надо было менять гражданство или жить за границей.

Если война затянется как в Сирии, то там через мясорубку прошли уже миллионы сирийцев.
И чем дальше, тем жестче будет мобилизация в случае, если оккупант будет продвигаться. Не исключены варианты облав военными комиссарами. Все зависит от ситуации на фронте = будем терять территории, будет жестче мобилизация. Смотрите как это присходит в ДНР/ЛНР. Кто сказал, что у нас не может быть также?

маленька совєцка армія не переможе велику совєцку армію... тема нападу РФ/БР у в іншому відділі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:03

  Сибарит написав:..невооруженным глазом видны явные причины происходящего в виде недостатка физической бумаги при наличии достаточно большого количества хомяков, пытающихся перепрятать сало?..

спасибо за исчерпывающий ответ. Единственное, чего не пойму - в чем проблема подбросить бумагу? Западные границы открыты, вези что угодно. Почему по 41 бумаги у всех хватает, а по 37 - нит? А до этого, по 37 бумаги хватало, а по 30 - нет. Как то не клеится. Гривны то у людей в массе не было и стало еще меньше, инфляция однако.
Гривны есть немного у бизнеса, и по нему разница в нале и безнале бьет больнее всего, оттуда и соображения с моей колокольни :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:16

За крок до перевороту думок©

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
  jump написав:Дослідники запропонували різні сценарії в часовому інтервалі в один рік. У першому сценарії ідеться про євроінтеграцію та лібералізацію української економіки з максимальною економічною свободою. За таких умов в Україні готові залишитися 78% айтівців, 12% намагатимуться виїхати за кордон, коли це стане можливим, решта – не визначилися. Отже, навіть за найбільш позитивного сценарію, українська економіка у вимірі людського капіталу може втрати 27 тисяч фахівців. Це приблизно один великий ІТ-хаб.

За умови євроінтеграції, але економічного регулювання зі сторони держави (так званий нейтральний сценарій), в Україні готові залишитися 62% ІТ-фахівців, а 23% – 52 тисячі людей (майже чверть спеціалістів галузі) – намагатимуться виїхати за кордон. Тут зростає і частка тих, хто не визначився – 16%.

Коли ідеться про найгірший сценарій – зупинка євроінтеграції та жорстке державне регулювання – то залишитися в Україні за таких умов погодяться лише 30% фахівців галузі, а понад половина (52%) намагатимуться виїхати. Це 118 тисяч людей.

«Це найбільш драматичний сценарій для держави. Тому наша задача – робити все, щоб він не настав», – коментує Степан Веселовський.

Що спонукатиме айтівців лишатися в Україні? Це:

перемога над Росією у війні;
модернізація країни, що базується на лібералізації економіки;
відбудова України за підтримки Заходу.

Виконання кожної з цих умов сприятиме тому, що 74-79% ІТ-спеціалістів готові будуть жити і працювати в Україні.

https://zaxid.net/itv_ukrayini_pid_chas ... i_n1547137

опитування виявило показники відкриття офісів, яких не було в попередніх. Ідеться про те, що зараз більшість компаній (59%) не планують відкривати офіси в Україні, лише 15% – готові (у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та в західноукраїнських областях), а 36% готові відкривати нові офіси за кордоном, переважно в Польщі (20%).


знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп :shock: не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном :?

Зате, всіх Успіхів нічого не заграло в зоні БД!
Ні тривоги, ні розлука із рідними/тривога за рідними... ні невизначеність у майбутньому...
Ми спимо і бачив, як класно воювати! - як класно ховатись по окопах під ворожі обстріли 5міс. і ще хоч 5міс. бажаємо побути тут!

Тьфуууу, гидко!
Реальні айтіШНЯГИ!!!
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:19

  flyman написав:почнем з того, що має бути стан війни, але #неначасі,
зате #начасі купа інших витирань Констутуцією від вколювання жижи та носіння шмаркомасочок та закінчуючи резерваціюєю 18..60, многокурсієм і натягуванням на кукан мегавалютних вкладників.

почнем з того, що як має бути, вирішує не окремо взятий кусок м'яса з кістками вкритий шкірною оболонкою - якщо поламаютья якісь правила між цими суб'єктами, то цей кусок може взагалі не мати ніяких прав, а перетвориться на розхідний біоматеріал, як було у 1941-1944 роках - мобілізований був фактично смертником безправним. Зараз так само відбувається з мобілізованими у Лугандонах. Де гарантії, що в разі затягнення війни на кілька років, те саме не відбудеться тут - немає таких гарантій. Права людини - це умовне тимчасове явище. Усю історію війн - чоловіки були розхідним матеріалом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:22

  flyman написав:маленька совєцка армія не переможе велику совєцку армію...

і де в цьому вислові заперечення можвилості війни між цими совєцкими арміями?
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

39 завтра буде
samvexler
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:49

  Zebra написав:
  _hunter написав:Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте. :lol:

В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым.
С конституцией и другими правовыми документами на этот счет все имели возможность ознакомиться в мирное время, если все устраивало - что теперь ныть. Надо было менять гражданство или жить за границей.

Если война затянется как в Сирии, то там через мясорубку прошли уже миллионы сирийцев.
И чем дальше, тем жестче будет мобилизация в случае, если оккупант будет продвигаться. Не исключены варианты облав военными комиссарами. Все зависит от ситуации на фронте = будем терять территории, будет жестче мобилизация. Смотрите как это присходит в ДНР/ЛНР. Кто сказал, что у нас не может быть также?


Нічогенькі ви для України приклади підібрали :shock: Впевнені, що на таке потрібно рівнятись?! Може вам одразу до Північної Кореї імігрувати, там для таких як ви давно вже всі умови створені. Правда ніяких валютних форумів нема, зате всі(майже) готові в "едином порыве" загинути за (підставте потрібний варіант) :wink:
І якщо мало хто доживе до хоч якоїсь "перемоги", то це точно буде перемога? Ви то самі готові в Матросові записатися чи як сумновідома обліківка Ярг з цього форуму: як "розбиратися" з таксистом та лити жовчю на форумі, то він кремезний та сміливий патріот, а як воювати за Україну, то раптом став "стареньким" і не боєздатним? :wink:
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