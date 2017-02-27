RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9794979597969797>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:02

  Zebra написав:
  _hunter написав:Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте. :lol:

В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым.
С конституцией и другими правовыми документами на этот счет все имели возможность ознакомиться в мирное время, если все устраивало - что теперь ныть. Надо было менять гражданство или жить за границей.

Если война затянется как в Сирии, то там через мясорубку прошли уже миллионы сирийцев.
И чем дальше, тем жестче будет мобилизация в случае, если оккупант будет продвигаться. Не исключены варианты облав военными комиссарами. Все зависит от ситуации на фронте = будем терять территории, будет жестче мобилизация. Смотрите как это присходит в ДНР/ЛНР. Кто сказал, что у нас не может быть также?

маленька совєцка армія не переможе велику совєцку армію... тема нападу РФ/БР у в іншому відділі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29313
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:03

  Сибарит написав:..невооруженным глазом видны явные причины происходящего в виде недостатка физической бумаги при наличии достаточно большого количества хомяков, пытающихся перепрятать сало?..

спасибо за исчерпывающий ответ. Единственное, чего не пойму - в чем проблема подбросить бумагу? Западные границы открыты, вези что угодно. Почему по 41 бумаги у всех хватает, а по 37 - нит? А до этого, по 37 бумаги хватало, а по 30 - нет. Как то не клеится. Гривны то у людей в массе не было и стало еще меньше, инфляция однако.
Гривны есть немного у бизнеса, и по нему разница в нале и безнале бьет больнее всего, оттуда и соображения с моей колокольни :wink:
sequence
 
Повідомлень: 6777
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2010 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:16

За крок до перевороту думок©

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
  jump написав:Дослідники запропонували різні сценарії в часовому інтервалі в один рік. У першому сценарії ідеться про євроінтеграцію та лібералізацію української економіки з максимальною економічною свободою. За таких умов в Україні готові залишитися 78% айтівців, 12% намагатимуться виїхати за кордон, коли це стане можливим, решта – не визначилися. Отже, навіть за найбільш позитивного сценарію, українська економіка у вимірі людського капіталу може втрати 27 тисяч фахівців. Це приблизно один великий ІТ-хаб.

За умови євроінтеграції, але економічного регулювання зі сторони держави (так званий нейтральний сценарій), в Україні готові залишитися 62% ІТ-фахівців, а 23% – 52 тисячі людей (майже чверть спеціалістів галузі) – намагатимуться виїхати за кордон. Тут зростає і частка тих, хто не визначився – 16%.

Коли ідеться про найгірший сценарій – зупинка євроінтеграції та жорстке державне регулювання – то залишитися в Україні за таких умов погодяться лише 30% фахівців галузі, а понад половина (52%) намагатимуться виїхати. Це 118 тисяч людей.

«Це найбільш драматичний сценарій для держави. Тому наша задача – робити все, щоб він не настав», – коментує Степан Веселовський.

Що спонукатиме айтівців лишатися в Україні? Це:

перемога над Росією у війні;
модернізація країни, що базується на лібералізації економіки;
відбудова України за підтримки Заходу.

Виконання кожної з цих умов сприятиме тому, що 74-79% ІТ-спеціалістів готові будуть жити і працювати в Україні.

https://zaxid.net/itv_ukrayini_pid_chas ... i_n1547137

опитування виявило показники відкриття офісів, яких не було в попередніх. Ідеться про те, що зараз більшість компаній (59%) не планують відкривати офіси в Україні, лише 15% – готові (у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та в західноукраїнських областях), а 36% готові відкривати нові офіси за кордоном, переважно в Польщі (20%).


знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп :shock: не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном :?

Зате, всіх Успіхів нічого не заграло в зоні БД!
Ні тривоги, ні розлука із рідними/тривога за рідними... ні невизначеність у майбутньому...
Ми спимо і бачив, як класно воювати! - як класно ховатись по окопах під ворожі обстріли 5міс. і ще хоч 5міс. бажаємо побути тут!

Тьфуууу, гидко!
Реальні айтіШНЯГИ!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3731
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:19

  flyman написав:почнем з того, що має бути стан війни, але #неначасі,
зате #начасі купа інших витирань Констутуцією від вколювання жижи та носіння шмаркомасочок та закінчуючи резерваціюєю 18..60, многокурсієм і натягуванням на кукан мегавалютних вкладників.

почнем з того, що як має бути, вирішує не окремо взятий кусок м'яса з кістками вкритий шкірною оболонкою - якщо поламаютья якісь правила між цими суб'єктами, то цей кусок може взагалі не мати ніяких прав, а перетвориться на розхідний біоматеріал, як було у 1941-1944 роках - мобілізований був фактично смертником безправним. Зараз так само відбувається з мобілізованими у Лугандонах. Де гарантії, що в разі затягнення війни на кілька років, те саме не відбудеться тут - немає таких гарантій. Права людини - це умовне тимчасове явище. Усю історію війн - чоловіки були розхідним матеріалом.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11574
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:22

  flyman написав:маленька совєцка армія не переможе велику совєцку армію...

і де в цьому вислові заперечення можвилості війни між цими совєцкими арміями?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11574
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

39 завтра буде
samvexler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 179
З нами з: 26.08.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:49

  Zebra написав:
  _hunter написав:Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте. :lol:

В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым.
С конституцией и другими правовыми документами на этот счет все имели возможность ознакомиться в мирное время, если все устраивало - что теперь ныть. Надо было менять гражданство или жить за границей.

Если война затянется как в Сирии, то там через мясорубку прошли уже миллионы сирийцев.
И чем дальше, тем жестче будет мобилизация в случае, если оккупант будет продвигаться. Не исключены варианты облав военными комиссарами. Все зависит от ситуации на фронте = будем терять территории, будет жестче мобилизация. Смотрите как это присходит в ДНР/ЛНР. Кто сказал, что у нас не может быть также?


Нічогенькі ви для України приклади підібрали :shock: Впевнені, що на таке потрібно рівнятись?! Може вам одразу до Північної Кореї імігрувати, там для таких як ви давно вже всі умови створені. Правда ніяких валютних форумів нема, зате всі(майже) готові в "едином порыве" загинути за (підставте потрібний варіант) :wink:
І якщо мало хто доживе до хоч якоїсь "перемоги", то це точно буде перемога? Ви то самі готові в Матросові записатися чи як сумновідома обліківка Ярг з цього форуму: як "розбиратися" з таксистом та лити жовчю на форумі, то він кремезний та сміливий патріот, а як воювати за Україну, то раптом став "стареньким" і не боєздатним? :wink:
drevlyanin
 
Повідомлень: 946
З нами з: 01.04.20
Подякував: 414 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:00

  Zebra написав:
  flyman написав:маленька совєцка армія не переможе велику совєцку армію...

і де в цьому вислові заперечення можвилості війни між цими совєцкими арміями?

нема заперечення, навіть добавлю, що діло йде до того, що вимальовуються дві савєцькі держави, одна більша, інша менша, там ще певні відмінності, але вони помітні тільки місцевим аборигенам. Залітний китаєць не розрізнить.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29313
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:01

Може вам одразу до Північної Кореї імігрувати,

  drevlyanin написав:
  Zebra написав:
  _hunter написав:Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте. :lol:

В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым.
С конституцией и другими правовыми документами на этот счет все имели возможность ознакомиться в мирное время, если все устраивало - что теперь ныть. Надо было менять гражданство или жить за границей.

Если война затянется как в Сирии, то там через мясорубку прошли уже миллионы сирийцев.
И чем дальше, тем жестче будет мобилизация в случае, если оккупант будет продвигаться. Не исключены варианты облав военными комиссарами. Все зависит от ситуации на фронте = будем терять территории, будет жестче мобилизация. Смотрите как это присходит в ДНР/ЛНР. Кто сказал, что у нас не может быть также?


Нічогенькі ви для України приклади підібрали :shock: Впевнені, що на таке потрібно рівнятись?! Може вам одразу до Північної Кореї імігрувати, там для таких як ви давно вже всі умови створені. Правда ніяких валютних форумів нема, зате всі(майже) готові в "едином порыве" загинути за (підставте потрібний варіант) :wink:
І якщо мало хто доживе до хоч якоїсь "перемоги", то це точно буде перемога? Ви то самі готові в Матросові записатися чи як сумновідома обліківка Ярг з цього форуму: як "розбиратися" з таксистом та лити жовчю на форумі, то він кремезний та сміливий патріот, а як воювати за Україну, то раптом став "стареньким" і не боєздатним? :wink:


Може вам одразу до Північної Кореї імігрувати,

а що, випускають?
я на Філіпіни до філіпінок, або до В"єтнаму на вєтнамки.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 сер, 2022 17:02, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29313
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:02

  Zebra написав:
  _hunter написав:Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте. :lol:

В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым.
\\\
Кто сказал, что у нас не может быть также?

Так никто и не спорит, что при совке жизнь гражданина ничего не стоила. Спорят с тем, что _сейчас_ подобное "рабство" допустимо.

А кто сказал, что это кто-то сказал? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 7074
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9794979597969797>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3098, 3099, 3100
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30991 33084673
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 02:25
Dim4
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1621 11376676
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 23:47
antey1969
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22535244
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (305)
01.08.2022 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.