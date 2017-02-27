_hunter написав:Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте.
В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым. С конституцией и другими правовыми документами на этот счет все имели возможность ознакомиться в мирное время, если все устраивало - что теперь ныть. Надо было менять гражданство или жить за границей.
Если война затянется как в Сирии, то там через мясорубку прошли уже миллионы сирийцев. И чем дальше, тем жестче будет мобилизация в случае, если оккупант будет продвигаться. Не исключены варианты облав военными комиссарами. Все зависит от ситуации на фронте = будем терять территории, будет жестче мобилизация. Смотрите как это присходит в ДНР/ЛНР. Кто сказал, что у нас не может быть также?
маленька совєцка армія не переможе велику совєцку армію... тема нападу РФ/БР у в іншому відділі
Сибарит написав:..невооруженным глазом видны явные причины происходящего в виде недостатка физической бумаги при наличии достаточно большого количества хомяков, пытающихся перепрятать сало?..
спасибо за исчерпывающий ответ. Единственное, чего не пойму - в чем проблема подбросить бумагу? Западные границы открыты, вези что угодно. Почему по 41 бумаги у всех хватает, а по 37 - нит? А до этого, по 37 бумаги хватало, а по 30 - нет. Как то не клеится. Гривны то у людей в массе не было и стало еще меньше, инфляция однако. Гривны есть немного у бизнеса, и по нему разница в нале и безнале бьет больнее всего, оттуда и соображения с моей колокольни
jump написав:Дослідники запропонували різні сценарії в часовому інтервалі в один рік. У першому сценарії ідеться про євроінтеграцію та лібералізацію української економіки з максимальною економічною свободою. За таких умов в Україні готові залишитися 78% айтівців, 12% намагатимуться виїхати за кордон, коли це стане можливим, решта – не визначилися. Отже, навіть за найбільш позитивного сценарію, українська економіка у вимірі людського капіталу може втрати 27 тисяч фахівців. Це приблизно один великий ІТ-хаб.
За умови євроінтеграції, але економічного регулювання зі сторони держави (так званий нейтральний сценарій), в Україні готові залишитися 62% ІТ-фахівців, а 23% – 52 тисячі людей (майже чверть спеціалістів галузі) – намагатимуться виїхати за кордон. Тут зростає і частка тих, хто не визначився – 16%.
Коли ідеться про найгірший сценарій – зупинка євроінтеграції та жорстке державне регулювання – то залишитися в Україні за таких умов погодяться лише 30% фахівців галузі, а понад половина (52%) намагатимуться виїхати. Це 118 тисяч людей.
«Це найбільш драматичний сценарій для держави. Тому наша задача – робити все, щоб він не настав», – коментує Степан Веселовський.
Що спонукатиме айтівців лишатися в Україні? Це:
перемога над Росією у війні; модернізація країни, що базується на лібералізації економіки; відбудова України за підтримки Заходу.
Виконання кожної з цих умов сприятиме тому, що 74-79% ІТ-спеціалістів готові будуть жити і працювати в Україні.
опитування виявило показники відкриття офісів, яких не було в попередніх. Ідеться про те, що зараз більшість компаній (59%) не планують відкривати офіси в Україні, лише 15% – готові (у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та в західноукраїнських областях), а 36% готові відкривати нові офіси за кордоном, переважно в Польщі (20%).
знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном
Зате, всіх Успіхів нічого не заграло в зоні БД! Ні тривоги, ні розлука із рідними/тривога за рідними... ні невизначеність у майбутньому... Ми спимо і бачив, як класно воювати! - як класно ховатись по окопах під ворожі обстріли 5міс. і ще хоч 5міс. бажаємо побути тут!
flyman написав:почнем з того, що має бути стан війни, але #неначасі, зате #начасі купа інших витирань Констутуцією від вколювання жижи та носіння шмаркомасочок та закінчуючи резерваціюєю 18..60, многокурсієм і натягуванням на кукан мегавалютних вкладників.
почнем з того, що як має бути, вирішує не окремо взятий кусок м'яса з кістками вкритий шкірною оболонкою - якщо поламаютья якісь правила між цими суб'єктами, то цей кусок може взагалі не мати ніяких прав, а перетвориться на розхідний біоматеріал, як було у 1941-1944 роках - мобілізований був фактично смертником безправним. Зараз так само відбувається з мобілізованими у Лугандонах. Де гарантії, що в разі затягнення війни на кілька років, те саме не відбудеться тут - немає таких гарантій. Права людини - це умовне тимчасове явище. Усю історію війн - чоловіки були розхідним матеріалом.
_hunter написав:Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте.
В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым. С конституцией и другими правовыми документами на этот счет все имели возможность ознакомиться в мирное время, если все устраивало - что теперь ныть. Надо было менять гражданство или жить за границей.
Если война затянется как в Сирии, то там через мясорубку прошли уже миллионы сирийцев. И чем дальше, тем жестче будет мобилизация в случае, если оккупант будет продвигаться. Не исключены варианты облав военными комиссарами. Все зависит от ситуации на фронте = будем терять территории, будет жестче мобилизация. Смотрите как это присходит в ДНР/ЛНР. Кто сказал, что у нас не может быть также?
Нічогенькі ви для України приклади підібрали Впевнені, що на таке потрібно рівнятись?! Може вам одразу до Північної Кореї імігрувати, там для таких як ви давно вже всі умови створені. Правда ніяких валютних форумів нема, зате всі(майже) готові в "едином порыве" загинути за (підставте потрібний варіант) І якщо мало хто доживе до хоч якоїсь "перемоги", то це точно буде перемога? Ви то самі готові в Матросові записатися чи як сумновідома обліківка Ярг з цього форуму: як "розбиратися" з таксистом та лити жовчю на форумі, то він кремезний та сміливий патріот, а як воювати за Україну, то раптом став "стареньким" і не боєздатним?
flyman написав:маленька совєцка армія не переможе велику совєцку армію...
і де в цьому вислові заперечення можвилості війни між цими совєцкими арміями?
нема заперечення, навіть добавлю, що діло йде до того, що вимальовуються дві савєцькі держави, одна більша, інша менша, там ще певні відмінності, але вони помітні тільки місцевим аборигенам. Залітний китаєць не розрізнить.
_hunter написав:Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте.
В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым. С конституцией и другими правовыми документами на этот счет все имели возможность ознакомиться в мирное время, если все устраивало - что теперь ныть. Надо было менять гражданство или жить за границей.
Если война затянется как в Сирии, то там через мясорубку прошли уже миллионы сирийцев. И чем дальше, тем жестче будет мобилизация в случае, если оккупант будет продвигаться. Не исключены варианты облав военными комиссарами. Все зависит от ситуации на фронте = будем терять территории, будет жестче мобилизация. Смотрите как это присходит в ДНР/ЛНР. Кто сказал, что у нас не может быть также?
Нічогенькі ви для України приклади підібрали Впевнені, що на таке потрібно рівнятись?! Може вам одразу до Північної Кореї імігрувати, там для таких як ви давно вже всі умови створені. Правда ніяких валютних форумів нема, зате всі(майже) готові в "едином порыве" загинути за (підставте потрібний варіант) І якщо мало хто доживе до хоч якоїсь "перемоги", то це точно буде перемога? Ви то самі готові в Матросові записатися чи як сумновідома обліківка Ярг з цього форуму: як "розбиратися" з таксистом та лити жовчю на форумі, то він кремезний та сміливий патріот, а як воювати за Україну, то раптом став "стареньким" і не боєздатним?
Може вам одразу до Північної Кореї імігрувати,
а що, випускають? я на Філіпіни до філіпінок, або до В"єтнаму на вєтнамки.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 сер, 2022 17:02, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Странный вопрос: "А если" -- то "белые начинают и выигрывают" -- и переходим к следующей партии. Выдыхайте.
В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым. \\\ Кто сказал, что у нас не может быть также?
Так никто и не спорит, что при совке жизнь гражданина ничего не стоила. Спорят с тем, что _сейчас_ подобное "рабство" допустимо.