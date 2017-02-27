jump написав:

За таких умов в Україні готові залишитися 78% айтівців, 12% намагатимуться виїхати за кордон, коли це стане можливим, решта – не визначилися. Отже, навіть за найбільш позитивного сценарію, українська економіка у вимірі людського капіталу може втрати 27 тисяч фахівців.

За умови євроінтеграції, але економічного регулювання зі сторони держави (так званий нейтральний сценарій), в Україні готові залишитися 62% ІТ-фахівців, а 23% – 52 тисячі людей (майже чверть спеціалістів галузі) – намагатимуться виїхати за кордон. Тут зростає і частка тих, хто не визначився – 16%.

зупинка євроінтеграції та жорстке державне регулювання – то залишитися в Україні за таких умов погодяться лише 30% фахівців галузі, а понад половина (52%) намагатимуться виїхати. Це 118 тисяч людей.

Це найбільш драматичний сценарій для держави. Тому наша задача – робити все, щоб він не настав

Ідеться про те, що зараз більшість компаній (59%) не планують відкривати офіси в Україні, лише 15% – готові (у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та в західноукраїнських областях), а 36% готові відкривати нові офіси за кордоном, переважно в Польщі (20%).

не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зпне треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном

Дослідники запропонували різні сценарії в часовому інтервалі в один рік. У першому сценарії ідеться про євроінтеграцію та лібералізацію української економіки з максимальною економічною свободою.Це приблизно один великий ІТ-хаб.Коли ідеться про найгірший сценарій –», – коментує Степан Веселовський.Що спонукатиме айтівців лишатися в Україні? Це:перемога над Росією у війні;модернізація країни, що базується на лібералізації економіки;відбудова України за підтримки Заходу.Виконання кожної з цих умов сприятиме тому, що 74-79% ІТ-спеціалістів готові будуть жити і працювати в Україні.опитування виявило показники відкриття офісів, яких не було в попередніх.