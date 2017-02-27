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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9794979597969797
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:18

  samvexler написав:39 завтра буде


Це прогноз, чи інсайд?
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:36

  remark написав:
  samvexler написав:39 завтра буде


Це прогноз, чи інсайд?

в НБУ чи на ЧР?
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У понеділок на рахунок Національного банку надійшла перша половина мільярдного траншу від Європейського союзу, у вівторок очікується друга.

"Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", – повідомив Шмигаль.
Допомога у 1 млрд євро є частиною великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб, додав премʼєр.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:тебя жаба давит рискнуть, продать по 41 и открыть по 37в укргазе % 0,15...это практически без процентный вклад, обнал с карты 0,5% или ноль как повезет


Ты очевидно неострый, чтобы размышлять, что мне и как делать.Это надо ж быть таким кретином, чтобы занести в банк сейчас валюту.ну давай, давай.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 01 сер, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:57

  Zebra написав:Вы вообще когда родились, то родились бесправным, правами вас наделили те, кто родились до вас, а могли сделать рабом бесправным.

За это стоял майдан?

  Zebra написав:А если они заканчиваются, а война продолжается?

А когда война началась? Сейчас военное положение

  Zebra написав:В 1941-1945 как было - мужчины призывного возраста, особенно помоложе были расходным материалом, фактически мобилизованные в 1941-1943 мало кто дожил до победы целым.
С конституцией и другими правовыми документами на этот счет все имели возможность ознакомиться в мирное время, если все устраивало - что теперь ныть. Надо было менять гражданство или жить за границей.

Если война затянется как в Сирии, то там через мясорубку прошли уже миллионы сирийцев.
И чем дальше, тем жестче будет мобилизация в случае, если оккупант будет продвигаться. Не исключены варианты облав военными комиссарами. Все зависит от ситуации на фронте = будем терять территории, будет жестче мобилизация. Смотрите как это присходит в ДНР/ЛНР. Кто сказал, что у нас не может быть также?

Большой совок против маленького совка?
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:05

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:маленька совєцка армія не переможе велику совєцку армію...

і де в цьому вислові заперечення можвилості війни між цими совєцкими арміями?

нема заперечення, навіть добавлю, що діло йде до того, що вимальовуються дві савєцькі держави, одна більша, інша менша, там ще певні відмінності, але вони помітні тільки місцевим аборигенам. Залітний китаєць не розрізнить.

Главное не перепутать, где свой совок и где чужой. И чем свой совок отличается (лучше?) другого

В конкурирующем (большом) совке кстати на улицах не обилечивают. И мясо свободно может полететь в Турцию или Тай. А теперь скажите, какие "киллер-фичи" у маленького совка?
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Пон 01 сер, 2022 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:08

  Andrey2512 написав:
  edvardd написав:газ сдулся, эксим сдулся, очереди минимум на неделю


А если не открывать депо, а покупать на 50к валюты для пополнения?) Тоже сдулся?)


в том то и дело , что "покупка"1349долл разрешена только под депо (уже писал выше, что у Укргазбанка ставка по "этому депо" 0,15%, т.е. доходность 0,41 долл (за 92 дня), т.е
банк пользуется вашими средствами 92 после которых вы возможно получите 1349долл и 0,41долл доход от процентов...а вы ходите купить валюту и сразу доллары забрать?

так нельзя
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