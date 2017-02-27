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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9795979697979798>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:36

  remark написав:
  samvexler написав:39 завтра буде


Це прогноз, чи інсайд?

в НБУ чи на ЧР?
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:06

Купуйте долар США за 36,94 грн онлайн в Інтернет-Банкінгу

Відтепер клієнти Акордбанку можуть онлайн купити долар в системі Інтернет-Банкінг за вигідним курсом - 36,9343 гривень, за умови подальшого їх розміщення на строковому вкладі. Мінімальна сума купівлі становить 50 доларів США. Отримані кошти у доларах США можна використовувати виключно для розміщення депозиту: відкриття нового вкладу терміном від 3-х календарних місяців або на поповнення вкладу що діє (якщо таке поповнення передбачено умовами за оформленим вкладом), якщо до завершення строку депозиту лишилось понад 3 місяці. Більше інформації по депозитних програмах від Акордбанку розміщено тут: https://accordbank.com.ua/ua/retail/deposits/
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:08

  Andrey2512 написав:
  edvardd написав:газ сдулся, эксим сдулся, очереди минимум на неделю


А если не открывать депо, а покупать на 50к валюты для пополнения?) Тоже сдулся?)


в том то и дело , что "покупка"1349долл разрешена только под депо (уже писал выше, что у Укргазбанка ставка по "этому депо" 0,15%, т.е. доходность 0,41 долл (за 92 дня), т.е
банк пользуется вашими средствами 92 после которых вы возможно получите 1349долл и 0,41долл доход от процентов...а вы ходите купить валюту и сразу доллары забрать?

так нельзя
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:37

  Zebra написав:
  Ромасик написав:Контратники?

А если они заканчиваются, а война продолжается? Поэтому резерв в виде 18-60 летних ограничен в своих правах, о чем уведомлено ООН согласно статутов.
Права закончились с введением военного положения. Выдыхайте.
если закончились, новых контрактовать. Я не вижу особой разницы между мобилизированными и контрактниками. В общем-то все мобики - добровольцы
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:40

  Успіх написав:Тьфуууу, гидко!
Реальні айтіШНЯГИ!!!


спокійно. для чого ці дешевенькі гримаси?
ці хлопці створюють ВВП держави, з їх коштів, у т.ч. Вам платять солідну зп, Вашим слугам і Вашому припизденту

За підсумками минулого року, українська ІТ-галузь, в яку залучені 285 тисяч людей, принесла економіці країни 6,9 млрд доларів експортної виручки, показавши шалене зростання у 38% у порівнянні з 2020 роком. За підсумками двох кварталів 2022 року це вже понад 3 млрд. А прогнозована експортна виручка за підсумками 2022 року може становити від 7,2 до 8,5 млрд доларів за різних сценаріїв
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:44

  jump написав:
  Успіх написав:Тьфуууу, гидко!
Реальні айтіШНЯГИ!!!


спокійно. для чого ці дешевенькі гримаси?
ці хлопці створюють ВВП держави, з їх коштів, у т.ч. Вам платять солідну зп, Вашим слугам і Вашому припизденту

За підсумками минулого року, українська ІТ-галузь, в яку залучені 285 тисяч людей, принесла економіці країни 6,9 млрд доларів експортної виручки, показавши шалене зростання у 38% у порівнянні з 2020 роком. За підсумками двох кварталів 2022 року це вже понад 3 млрд. А прогнозована експортна виручка за підсумками 2022 року може становити від 7,2 до 8,5 млрд доларів за різних сценаріїв

Так ці шняги сплять і бачать, як звалити з Неньки!
І вони б і податки не платили, якщо б держава з них не стягувала!
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:48

  Andrey2512 написав:
  edvardd написав:газ сдулся, эксим сдулся, очереди минимум на неделю


А если не открывать депо, а покупать на 50к валюты для пополнения?) Тоже сдулся?)

они сдулись на уровне проводок в ЦА, а пополнение это тоже проводка, так что мимо...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:50

  Успіх написав:
  jump написав:
  Успіх написав:Тьфуууу, гидко!
Реальні айтіШНЯГИ!!!


спокійно. для чого ці дешевенькі гримаси?
ці хлопці створюють ВВП держави, з їх коштів, у т.ч. Вам платять солідну зп, Вашим слугам і Вашому припизденту

За підсумками минулого року, українська ІТ-галузь, в яку залучені 285 тисяч людей, принесла економіці країни 6,9 млрд доларів експортної виручки, показавши шалене зростання у 38% у порівнянні з 2020 роком. За підсумками двох кварталів 2022 року це вже понад 3 млрд. А прогнозована експортна виручка за підсумками 2022 року може становити від 7,2 до 8,5 млрд доларів за різних сценаріїв

Так ці шняги сплять і бачать, як звалити з Неньки!
І вони б і податки не платили, якщо б держава з них не стягувала!

ніхто не платить податки.
їх стягують.
як і штрафи, наприклад, за перевищення у всьму світі.
все тримається тільки на невідворотності покарання
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нафта вже $93,5 за барильце і дивиться далі вниз
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:52

  Успіх написав:
  jump написав:
  Успіх написав:Тьфуууу, гидко!
Реальні айтіШНЯГИ!!!


спокійно. для чого ці дешевенькі гримаси?
ці хлопці створюють ВВП держави, з їх коштів, у т.ч. Вам платять солідну зп, Вашим слугам і Вашому припизденту

За підсумками минулого року, українська ІТ-галузь, в яку залучені 285 тисяч людей, принесла економіці країни 6,9 млрд доларів експортної виручки, показавши шалене зростання у 38% у порівнянні з 2020 роком. За підсумками двох кварталів 2022 року це вже понад 3 млрд. А прогнозована експортна виручка за підсумками 2022 року може становити від 7,2 до 8,5 млрд доларів за різних сценаріїв

Так ці шняги сплять і бачать, як звалити з Неньки!
І вони б і податки не платили, якщо б держава з них не стягувала!

Не суди про інших по собі.
flyman
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