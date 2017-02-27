Купуйте долар США за 36,94 грн онлайн в Інтернет-Банкінгу
Відтепер клієнти Акордбанку можуть онлайн купити долар в системі Інтернет-Банкінг за вигідним курсом - 36,9343 гривень, за умови подальшого їх розміщення на строковому вкладі. Мінімальна сума купівлі становить 50 доларів США. Отримані кошти у доларах США можна використовувати виключно для розміщення депозиту: відкриття нового вкладу терміном від 3-х календарних місяців або на поповнення вкладу що діє (якщо таке поповнення передбачено умовами за оформленим вкладом), якщо до завершення строку депозиту лишилось понад 3 місяці. Більше інформації по депозитних програмах від Акордбанку розміщено тут: https://accordbank.com.ua/ua/retail/deposits/
edvardd написав:газ сдулся, эксим сдулся, очереди минимум на неделю
А если не открывать депо, а покупать на 50к валюты для пополнения?) Тоже сдулся?)
в том то и дело , что "покупка"1349долл разрешена только под депо (уже писал выше, что у Укргазбанка ставка по "этому депо" 0,15%, т.е. доходность 0,41 долл (за 92 дня), т.е банк пользуется вашими средствами 92 после которых вы возможно получите 1349долл и 0,41долл доход от процентов...а вы ходите купить валюту и сразу доллары забрать?
А если они заканчиваются, а война продолжается? Поэтому резерв в виде 18-60 летних ограничен в своих правах, о чем уведомлено ООН согласно статутов. Права закончились с введением военного положения. Выдыхайте.
если закончились, новых контрактовать. Я не вижу особой разницы между мобилизированными и контрактниками. В общем-то все мобики - добровольцы
Успіх написав:Тьфуууу, гидко! Реальні айтіШНЯГИ!!!
спокійно. для чого ці дешевенькі гримаси? ці хлопці створюють ВВП держави, з їх коштів, у т.ч. Вам платять солідну зп, Вашим слугам і Вашому припизденту
За підсумками минулого року, українська ІТ-галузь, в яку залучені 285 тисяч людей, принесла економіці країни 6,9 млрд доларів експортної виручки, показавши шалене зростання у 38% у порівнянні з 2020 роком. За підсумками двох кварталів 2022 року це вже понад 3 млрд. А прогнозована експортна виручка за підсумками 2022 року може становити від 7,2 до 8,5 млрд доларів за різних сценаріїв
Успіх написав:Тьфуууу, гидко! Реальні айтіШНЯГИ!!!
спокійно. для чого ці дешевенькі гримаси? ці хлопці створюють ВВП держави, з їх коштів, у т.ч. Вам платять солідну зп, Вашим слугам і Вашому припизденту
За підсумками минулого року, українська ІТ-галузь, в яку залучені 285 тисяч людей, принесла економіці країни 6,9 млрд доларів експортної виручки, показавши шалене зростання у 38% у порівнянні з 2020 роком. За підсумками двох кварталів 2022 року це вже понад 3 млрд. А прогнозована експортна виручка за підсумками 2022 року може становити від 7,2 до 8,5 млрд доларів за різних сценаріїв
Так ці шняги сплять і бачать, як звалити з Неньки! І вони б і податки не платили, якщо б держава з них не стягувала!
Успіх написав:Тьфуууу, гидко! Реальні айтіШНЯГИ!!!
спокійно. для чого ці дешевенькі гримаси? ці хлопці створюють ВВП держави, з їх коштів, у т.ч. Вам платять солідну зп, Вашим слугам і Вашому припизденту
За підсумками минулого року, українська ІТ-галузь, в яку залучені 285 тисяч людей, принесла економіці країни 6,9 млрд доларів експортної виручки, показавши шалене зростання у 38% у порівнянні з 2020 роком. За підсумками двох кварталів 2022 року це вже понад 3 млрд. А прогнозована експортна виручка за підсумками 2022 року може становити від 7,2 до 8,5 млрд доларів за різних сценаріїв
Так ці шняги сплять і бачать, як звалити з Неньки! І вони б і податки не платили, якщо б держава з них не стягувала!
ніхто не платить податки. їх стягують. як і штрафи, наприклад, за перевищення у всьму світі. все тримається тільки на невідворотності покарання
Успіх написав:Тьфуууу, гидко! Реальні айтіШНЯГИ!!!
спокійно. для чого ці дешевенькі гримаси? ці хлопці створюють ВВП держави, з їх коштів, у т.ч. Вам платять солідну зп, Вашим слугам і Вашому припизденту
За підсумками минулого року, українська ІТ-галузь, в яку залучені 285 тисяч людей, принесла економіці країни 6,9 млрд доларів експортної виручки, показавши шалене зростання у 38% у порівнянні з 2020 роком. За підсумками двох кварталів 2022 року це вже понад 3 млрд. А прогнозована експортна виручка за підсумками 2022 року може становити від 7,2 до 8,5 млрд доларів за різних сценаріїв
Так ці шняги сплять і бачать, як звалити з Неньки! І вони б і податки не платили, якщо б держава з них не стягувала!