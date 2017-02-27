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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:21
Успіх написав:
Так ці шняги сплять і бачать, як звалити з Неньки!
І вони б і податки не платили, якщо б держава з них не стягувала!
пише людина, яка не платить жодних податків та щодня сидить на форумі...
єдина фантазія якої зарплата та депозити...
ще й прикривається що він в ЗСУ...
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:25
jump написав:
За підсумками минулого року
jump написав:
, з їх коштів, у т.ч. Вам платять солідну зп, Вашим слугам і Вашому припизденту
Так а податків з цих сум скільки сплачено?)
Тільки не треба про очевидні мені речі (я їх знаю і ціную) про купівлю бензина , продуктів , використання сфери послуг і т.д. Я про податки на фонд ЗП.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:25
Игорь Алексеевич написав:
Будет 45, но осенью.
Сейчас середина лета. Увидим 36,5.
Как там пишут - олени побегут сегодня, завтра и на выходные менять свои монеты.
Дальше начнётся откат, плюс откроется окошко через банки зюкать грн. на дол.
Вспомним 2014г, тогда и сороковка была, а потом откатились.
Коли ж буде 36,5?! Я ж до вас так прислухався… І 2014 рік згадую…
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:31
Hotab написав:
Так а податків з цих сум скільки сплачено?)
Тільки не треба про очевидні мені речі (я їх знаю і ціную) про купівлю бензина , продуктів , використання сфери послуг і т.д. Я про податки на фонд ЗП.
а хто запитує? валютний барига чи базарний перекуп?
ІТ сфера єдина що більшістю працює в білу:
IT-індустрія України забезпечила рекордні $2 млрд експортних надходжень Українська ІТ-індустрія забезпечила $2 млрд експортних надходжень в умовах війни за перший квартал 2022 року. Це на 28% більше ніж за аналогічний період 2021 року. Тоді надходження були на рівні $1,44 млрд.
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