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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:44
✊Через те, що підвищили офіційний курс в липні сальдо (купівля мінус продаж) валютних інтервенцій Нацбанку становило 1,19 млдр. доларів.
🤏Це найменший показник з початку війни. Порівняно з рекордним червнем (3,9 млрд) спалювання золотовалютних резервів зменшилося у 3,5 рази)
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Додано: Пон 01 сер, 2022 21:30
Ох я не верю, что черный курс сравняется с НБУ
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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