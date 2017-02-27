|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:44
✊Через те, що підвищили офіційний курс в липні сальдо (купівля мінус продаж) валютних інтервенцій Нацбанку становило 1,19 млдр. доларів.
🤏Це найменший показник з початку війни. Порівняно з рекордним червнем (3,9 млрд) спалювання золотовалютних резервів зменшилося у 3,5 рази)
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14193
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2060 раз.
- Подякували: 2902 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:30
Ох я не верю, что черный курс сравняется с НБУ
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 227
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 сер, 2022 00:47
sequence написав: Сибарит написав:
..невооруженным глазом видны явные причины происходящего в виде недостатка физической бумаги при наличии достаточно большого количества хомяков, пытающихся перепрятать сало?..
спасибо за исчерпывающий ответ. Единственное, чего не пойму - в чем проблема подбросить бумагу? Западные границы открыты, вези что угодно. Почему по 41 бумаги у всех хватает, а по 37 - нит? А до этого, по 37 бумаги хватало, а по 30 - нет. Как то не клеится. Гривны то у людей в массе не было и стало еще меньше, инфляция однако.
Гривны есть немного у бизнеса, и по нему разница в нале и безнале бьет больнее всего, оттуда и соображения с моей колокольни
Так "проблема" видимо не в "подбросить бумагу", "проблема" изымать все, что уже вышло из под станка и продолжать. У одних гривны, да, мало, бизнес тоже поиздержался, но выплаты военным, которые не раз здесь обсуждались огромны. Приходится компенсировать усложнением курса в том числе. Инфляция бьет по всем, курс в большей степени еще и по тем у кого есть реальные деньги, но в бумаге. Здесь уже потери существенные. Так и выходит в один карман кладут из другого вынимают 20-25%.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 355
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 244 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30994
|33085346
|
|
|1621
|11376818
|
|
|7972
|22535284
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|